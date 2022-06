Le carfentanyl est si dangereux que l’équivalent d’à peine un grain de sel est mortel. Jamaal McKenzie, lui, faisait le trafic de près de 2 kg de cet opioïde 10 000 fois plus puissant que la morphine. Une quantité « sans précédent » au Québec. Le trafiquant montréalais a été condamné lundi dernier à 12 ans de pénitencier.

Louis-Samuel Perron La Presse

C’était la plus importante saisie de carfentanyl de l’histoire du Québec. Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) venaient de terminer leur perquisition quand ils sont tombés nez à nez avec le trafiquant Jamaal McKenzie dans le hall de l’immeuble de la rue Crescent, en avril 2021. C’est ce Montréalais de 42 ans qui « contrôlait » cette cache de drogue. Il a été arrêté sur-le-champ.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Jamaal McKenzie

Dans cet appartement situé à deux pas du Musée des beaux-arts, les enquêteurs ont saisi d’innombrables doses mortelles de carfentanyl, un opioïde 100 fois plus puissant que le fentanyl. Le carfentanyl est entre autres utilisé par les vétérinaires pour endormir les éléphants. En plus d’un demi-kilo de fentanyl mélangé, les trafiquants préparaient 1,765 kg de carfentanyl, dont une partie était mélangée avec de l’etizolam, un tranquillisant.

Photo François Roy, LA PRESSE Façade de l’immeuble du 1420 rue Crescent, lieu de la cache de Jamaal McKenzie

Cette drogue valait à l’époque 1,4 million de dollars sur le marché noir, a écrit La Presse l’an dernier. Les policiers ont d’ailleurs réussi à relier le réseau de trafiquants de Jamaal McKenzie à au moins une dizaine de surdoses à l’héroïne de couleur rouge survenues dans les mois précédents au centre-ville de Montréal, a révélé La Presse.

Pour mettre en contexte l’ampleur de la saisie, les policiers s’étaient réjouis d’avoir mis la main sur 85 g de fentanyl à l’été 2020. C’était alors la deuxième saisie de fentanyl en importance à Montréal depuis 2017. À peine 2 mg (0,002 g) de fentanyl, voire moins, suffit à provoquer la mort.

« Le carfentanyl est 100 fois plus puissant que le fentanyl. Il n’y a aucun précédent d’une telle quantité de carfentanyl au Québec », a souligné le procureur de la Couronne, Me Jean-Philippe MacKay, lundi dernier au palais de justice de Montréal. « Heureusement », a alors rétorqué la juge Hélène Morin.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Drogue saisie dans la cache de la rue Crescent

Le fentanyl et le carfentanyl représentent un fléau aux États-Unis et dans l’ouest du Canada. Mais ces opioïdes sont aussi de plus en plus présents au Québec. Souvent mélangés avec d’autres drogues, comme de l’héroïne, à l’insu du consommateur, ces opioïdes bon marché entraînent de nombreuses surdoses.

Environ 20 Canadiens perdent la vie chaque jour d’une intoxication aux opioïdes. Du nombre, 86 % de ces morts impliquaient du fentanyl entre janvier et septembre 2021, selon Santé Canada. Au Québec seulement, on relève 450 morts liées à une intoxication aux opioïdes en 2021, en hausse depuis deux ans, selon les autorités.

« Une peine très, très raisonnable »

« C’est une peine très, très raisonnable. Je suis sûr que vous comprenez, M. McKenzie », a déclaré la juge Hélène Morin. La magistrate a entériné la suggestion commune des avocats en imposant 12 ans de pénitencier au Montréalais de 42 ans à la suite de sa reconnaissance de culpabilité.

Toutefois, compte tenu de ses antécédents judiciaires, la peine aurait pu être « bien plus élevée », a affirmé la juge Morin. Celle-ci était toutefois liée par la suggestion des avocats. Il reste environ 10 ans et 3 mois à sa peine en tenant compte de la détention préventive.

« Je ne suis pas au courant de cette business. C’est juste arrivé que je tombe face à ça », a expliqué en anglais Jamaal McKenzie, en répondant à une question de la juge. L’accusé était représenté par Me Jose Guede.

Jamaal McKenzie a été condamné à six ans et demi d’emprisonnement aux États-Unis en 2013 dans une affaire de « fraude de grands-parents ». Selon un communiqué du FBI, le Montréalais et ses complices se sont mis 840 000 $ dans les poches en fraudant au moins 39 victimes dans plusieurs États américains.

Également accusé dans cette affaire, le Lavallois Eddwich Simon, 35 ans, a été condamné en février dernier à 90 jours de prison à purger la fin de semaine. Un troisième accusé, Curtis Harris, 38 ans, était de retour en cour mardi. Ce dernier était responsable des opérations de trafic de fentanyl, selon les faits admis par Jamaal McKenzie.