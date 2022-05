Andrée Brunet se souviendra longtemps de l’après-midi du 10 mai 2022, quand trois coups de feu ont été tirés à quelques mètres de sa petite-fille, dans le quartier Chomedey, à Laval. Un évènement qui a plongé l’enfant dans l’inquiétude.

Mayssa Ferah La Presse

« C’est tellement calme, c’est résidentiel. On n’entend même pas le bruit des voitures ici », s’étonne la grand-mère d’une des deux fillettes témoins de la fusillade de mardi après-midi.

Pourtant, ce sont les bruits de tirs d’arme à feu qui ont troublé la paix de ce coin de rue tranquille. Une troisième fusillade en trois jours s’est déroulée vers 14 h. Les projectiles ont atteint un homme de 33 ans connu des milieux policiers.

Dans des images transmises par un résidant à La Presse montre une scène effroyable. On voit ce qui semble être une voiture noire de marque Cadillac suivre le véhicule de la victime, puis repasser devant pendant qu’elle se gare.

Au troisième passage, on peut voir une arme sortir de la fenêtre du côté passager pour faire feu vers la victime, qui sort de sa voiture avec une jeune femme.

Les jeunes filles sursautent et prennent la fuite en entendant les coups de feu alors que le véhicule suspect file à toute vitesse.

Andrée Brunet revenait d’un rendez-vous chez le mécanicien quand elle s’est retrouvée au milieu d’un périmètre policier peu après cette scène chaotique. « Au garage, ils me disent qu’il y a une fusillade proche de chez moi. Je me dis, voyons, à cette heure-là ? »

Elle se précipite chez elle. Elle retrouve sa petite-fille de 11 ans et sa copine du même âge en pleurs. Les lumières étaient éteintes et les rideaux tirés.

« La police était déjà là. Ils ont bien pris soin de calmer les enfants. Il y avait même un beau labrador pour les réconforter. »

Mercredi matin, pas un son sur la rue Normandin, où s’est joué le tout. Un impact de balle est toujours bien visible sur une voiture noire stationnée sur le bord de la route.

Photo Patrick Sanfaçon, LA PRESSE Au lendemain d’une fusillade où un homme a été blessé, un trou de projectile d’arme à feu est visible sur la voiture de la victime.

Des agents du Service de Police de Laval (SPL) patrouillent encore dans le voisinage pour rassurer les citoyens.

Anniversaire retardé

Mme Brunet se sent encore en sécurité chez elle, même si « c’est passé proche » de toucher une des deux fillettes. Sa petite-fille ne viendra pas fêter son anniversaire chez sa mamie la semaine prochaine. « On devait faire ça chez moi. Mais là, c’est trop tôt. Elle est encore un peu sous le choc », explique la dame avec une pointe de tristesse dans la voix. Elle habite le quartier Chomedey depuis 2003.

Andrée Brunet est consciente de l’insécurité provoquée par la fusillade parmi le voisinage. Mais elle ne veut surtout pas que les deux enfants cessent de jouer dehors. « Il faut consulter, il ne faut pas que ça devienne un traumatisme. »

Quand elle a parlé à sa petite-fille hier soir au téléphone, elle a quand même eu un petit frisson. « Elle m’a dit bonne nuit mamie, n’oublie pas de barrer tes portes et de fermer les rideaux ce soir. »

Avec Frédérik-Xavier Duhamel, La Presse