(Montréal) Le conducteur d’une berline qui circulait à grande vitesse sur l’autoroute 25 à Montréal, vendredi soir, est entré en collision avec le véhicule qui le précédait avant d’effectuer un capotage.

La Presse Canadienne

L’accident s’est produit dans l’arrondissement d’Anjou, près de la rue Bombardier. Le conducteur, un homme de 33 ans, aurait perdu la maîtrise de son véhicule après la collision avant de se retrouver sur le terre-plein central de l’autoroute, vers 19 h 15.

Il a subi des blessures sérieuses et a été transporté à l’hôpital du Sacré-Cœur, où on ne craignait pas pour sa vie en fin de soirée. Les deux passagères du véhicule qu’il a heurté, âgées de 18 et 27 ans, ont subi des blessures légères.

Le conducteur pourrait faire face à des accusations de conduite avec capacités affaiblies et de conduite dangereuse, a précisé le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Nicolas Scholtus.

Des prélèvements sanguins ont été effectués à l’hôpital. L’alcool serait en cause.

Des enquêteurs de la SQ ont été dépêchés sur les lieux pour faire la lumière sur cet accident.

Deux voies sur les trois que compte l’autoroute 25 en direction sud à Montréal ont été fermées à la circulation, mais étaient sur le point d’être rouvertes en fin de soirée.