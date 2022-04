M e Virginie Dufresne-Lemire représente les techniciens de scène qui poursuivent la SQ et le SPVM.

Les conclusions de l’unique rapport visant à faire la lumière sur l’« attentat politique » du Métropolis ont été dictées à l’avance par l’état-major de la Sûreté du Québec (SQ), a admis jeudi un responsable de la SQ. Dix ans plus tard, le gouvernement tente toujours de cacher ce rapport jamais divulgué au public.

Louis-Samuel Perron La Presse

Les deux auteurs du « rapport exécutif » sur l’attentat du Métropolis ont témoigné jeudi au procès civil intenté par quatre survivants contre la SQ et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). C’est la première fois que des éléments de ce rapport d’à peine sept pages sont rendus publics. On y apprend notamment que Pauline Marois avait été visée par six « menaces » le jour des élections.

Or, l’avocat du Procureur général du Québec s’est opposé corps et âme au dépôt en preuve du rapport, plaidant qu’il n’était pas « pertinent », et donc inadmissible en preuve. D’ici une décision du juge, nous pouvons seulement rapporter le contenu du rapport si un témoin ou un avocat fait la lecture d’un extrait en cour.

Ce rapport, les avocats des survivants – qui réclament 600 000 $ – ont eu « toutes les difficultés du monde » à l’obtenir. « [La SQ] a nié l’existence de ce rapport ! On nous a dit qu’on ne savait pas qui l’avait signé. Il n’y a pas de signature ! Ça a été extrêmement difficile à avoir », a déploré Me Virginie Lemire-Dufresne.

Même s’il n’avait aucune expérience ou expertise en protection des personnalités, Denis Rioux a été nommé grand patron de la Direction de la protection des personnes et des infrastructures de la SQ en janvier 2013. Cette escouade spécialisée doit assurer la protection du premier ministre du Québec et des chefs de parti pendant la campagne électorale.

Dès son entrée en poste, Denis Rioux a reçu le mandat de pondre un rapport exécutif pour tirer des recommandations des évènements du Métropolis. La directive venait du directeur général adjoint Jocelyn Latulippe, maintenant cadre à la STM. Les notes de Denis Rioux déposées en preuve révèlent toutefois que les conclusions qui se retrouvent dans le rapport final étaient déjà prévues dans son mandat.

« Le mandat semblait télégraphier les conclusions. On dirait que les conclusions du rapport étaient déjà un peu dictées », s’est interrogé le juge Philippe Bélanger.

« Oui », a rétorqué Denis Rioux, maintenant retraité de la SQ.

Denis Rioux soutient n’avoir été qu’une « courroie de transmission » de ce rapport écrit par son « homme de confiance », le capitaine Louis Bergeron. « Je n’ai pas questionné particulièrement le contenu du rapport », a admis Denis Rioux. Comme le rapport a été produit en janvier 2013, et que le mandat donné par l’état-major date du 14 janvier, on comprend que la rédaction du rapport n’a pris que quelques jours.

Le policier choisi pour faire la lumière sur l’attentat, le capitaine Louis Bergeron, n’était nul autre que le responsable de la sécurité des chefs pendant la campagne électorale de 2012. Il devait donc soumettre des recommandations à l’état-major de la SQ sur son propre plan de sécurité. Notons toutefois qu’il était en congé de maladie depuis quelques jours lors de l’attentat.

Après avoir reçu son mandat, Louis Bergeron n’a pas cru bon de rencontrer les témoins policiers de l’attentat, puisqu’il avait tenu des « rencontres informelles » avec ceux-ci quatre mois plus tôt. De plus, il n’a pris aucune note de ces rencontres et n’a rencontré aucun membre du SPVM, a-t-il admis.

Dans le rapport, on peut lire que le SPVM a « refusé que la SQ effectue une évaluation des besoins » de sécurité. Étonnamment, Louis Bergeron renie maintenant l’utilisation du mot « refusé ». Il dit ignorer pourquoi il a employé ce terme. Il explique que la SQ demandait automatiquement aux autres corps policiers de fournir deux policiers aux abords d’un évènement et quatre autres policiers en périphérie.

Pour l’organisation du rassemblement du Parti québécois au Métropolis, le soir des élections, le responsable du SPVM Philippe Pichet a indiqué à Louis Bergeron que le SPVM se gardait le « privilège » de déployer le nombre de policiers désiré. « Qu’ils sont les meilleurs pour juger et arrimer les effectifs nécessaires », a expliqué Louis Bergeron.

Le procès se poursuit jeudi après-midi.