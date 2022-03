Deux piétons ont été heurtés dans la nuit de vendredi à samedi par un automobiliste à la suite d’un conflit, à Montréal. L’un d’eux est grièvement blessé, mais son état est stable, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Florence Morin-Martel La Presse

Un conflit entre deux piétons et un automobiliste aurait dégénéré dans le quartier Rosemont–La Petite-Patrie, vers 4 h, dans la nuit de vendredi à samedi. À l’angle des rues Clark et Beaubien, la voiture aurait alors foncé sur un homme de 38 ans et un de 36 ans. Ce dernier a été grièvement blessé, mais repose maintenant dans un état stable à l’hôpital, a précisé Caroline Chèvrefils, porte-parole du SPVM. On ne craint pas pour la vie de l’autre victime.

Le conducteur, un homme de 34 ans, doit être rencontré par les policiers au centre d’enquête, selon Caroline Chèvrefils. La scène est protégée et les enquêteurs tentent d’élucider les circonstances entourant l’évènement.