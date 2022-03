La Sûreté du Québec dépêchera pas moins de trois postes de commandement jeudi matin, dans des endroits stratégiques sur la rive sud et la rive nord de Montréal, pour inviter la population à l’aider à résoudre les meurtres de quatre individus reliés au crime organisé commis à la fin de 2020 et durant l’été 2021.

Daniel Renaud La Presse

Il s’agit des assassinats de Sacha Nelson César, commis le premier décembre 2020 à Laval, Arsène Mompoint, survenu le premier juillet 2021 à Kanesatake, près d’Oka, Joas Jean-Baptiste, tué le 5 août 2021 à Longueuil, et Nitchell Lapaix, abattu le 17 août 2021 à Laval.

César, considéré comme un associé du chef de gang Arsène Mompoint, a été tué par deux suspects alors qu’il sortait de sa résidence sur la rue de la Fabrique.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Arsène Mompoint

Arsène Mompoint était attablé avec plusieurs individus au dispensaire de cannabis Green Room sur la route 344 lorsqu’un homme de couleur noire, portant un bandeau qui cachait partiellement son visage, est sorti d’un VUS gris, s’est approché de lui par-derrière et a ouvert le feu à plus d’une reprise. Le suspect a ensuite pris la fuite sur le rang Saint-Michel en direction d’Oka.

PHOTO FOURNIE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Cet homme a tué Arsène Mompoint le premier juillet 2021.

PHOTO FOURNIE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC Le suspect a ensuite pris la fuite vers Oka à bord de ce VUS gris.

Joas Jean-Baptiste a été tué sur la rue Truteau, à Longueuil. Appelés pour des coups de feu, les policiers ont aperçu deux suspects quitter les lieux en courant. Joas aurait été impliqué dans des évènements de violence dans les mois précédents.

Enfin Nitchell Lapaix était un bras droit et un ami du chef de gang Jean-Philippe Célestin. Les policiers de Laval ont été appelés pour des coups de feu à l’angle des rues Tourangeau et Saint-Luc et ont trouvé la victime étendue sur le sol.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Nitchell Lapaix

Le poste de commandement que la SQ dépêchera jeudi matin à Laval sera ouvert à compter de 7 h et basé près de l’endroit où Lapaix a été tué, dans le stationnement du magasin Rona situé au 164 boulevard des Laurentides.

À Oka, les policiers attendront les citoyens à compter de 7 h dans le stationnement du Rona situé à l’intersection de la route 344 et du rang de l’Annonciation, et à Longueuil, ils seront cantonnés dans le stationnement du supermarché Super C, situé au 2901 chemin de Chambly.

Tous ces meurtres n’ont pas nécessairement de liens entre eux.

Les enquêtes sont menées par les Crimes contre la personne et par l’équipe des meurtres reliés au crime organisé de la SQ, sous le chapeau de la stratégie Centaure.

Cette stratégie provinciale, annoncée par la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault l’an dernier, est destinée à lutter contre les crimes par armes à feu et le trafic d’armes à feu.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.

Toute information pouvant mener à l’arrestation des suspects impliqués dans ces meurtres peut être acheminée en toute confidentialité à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763) ou à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.