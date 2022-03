Au cours du premier vol, « le suspect est entré dans la pharmacie et s’est immédiatement dirigé au comptoir des ordonnances en exigeant de l’argent et des comprimés d’un médicament précis, un analgésique narcotique ».

La police de Gatineau sollicite activement l’aide de la population afin de localiser un homme qui serait responsable de deux vols commis en une semaine dans la même pharmacie. Des milliers de dollars auraient ainsi été dérobés.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

C’est le 24 février dernier, aux alentours de 9 h, que le premier vol serait survenu dans une pharmacie du groupe Proxim, situé sur le boulevard Maloney Est. Un deuxième vol a ensuite eu lieu quelques jours plus tard, le 1er mars vers 18 h, dans le même établissement.

Chaque fois, le modus operandi était « similaire » selon les autorités, qui ont diffusé jeudi des images du malfaiteur issues de caméras de surveillance.

Au cours du premier vol, « le suspect est entré dans la pharmacie et s’est immédiatement dirigé au comptoir des ordonnances en exigeant de l’argent et des comprimés d’un médicament précis, un analgésique narcotique », a indiqué la police de Gatineau, en précisant que le suspect aurait également « menacé la victime » et affirmé « avoir une arme à feu dans sa poche »

Puis, lors du deuxième vol, l’homme « s’est déplacé directement derrière le comptoir des services pharmaceutiques et a rempli lui-même son sac-à-dos de médicaments », notent les enquêteurs. Dans les deux cas, le suspect a rapidement quitté les lieux à pied, après avoir récupéré son butin. Celui-ci totalise « des milliers de dollars », selon le corps policier.

COURTOISIE SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE GATINEAU

Selon un descriptif fourni par la police jeudi, l’homme recherché est de « corpulence moyenne », s’exprime en français, mesure environ 1,70 mètre et pèse environ 77 kilogrammes, soit 170 livres.

Au moment du premier vol, le 24 février dernier, il portait un manteau de couleur vert olive, un chandail à capuchon bleu-gris avec un logo rouge-orangé à l’avant, des bottes brunes avec des semelles blanches et des gants noirs. Quelques jours plus tard, lors du second vol, il portait toutefois un manteau de couleur foncée avec un logo blanc sur la manche droite, un chandail à capuchon bleu-gris sous son manteau, des pantalons noirs avec un dessin blanc et un sac à dos de marque « Element ».

Toute personne détenant une information en lien avec cette affaire est invitée à contacter le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), en composant le 819-243-4636, en choisissant l’option #5.