Le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) a procédé lundi à six arrestations dans la foulée d’une série de menaces qui ont visé des écoles secondaires de Montréal au cours des derniers jours.

Léa Carrier La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

L’école Cavelier-De LaSalle a ouvert ses portes lundi matin sous surveillance policière. Peu avant la cloche, des élèves au pas pressé étaient accueillis par des patrouilleurs aux aguets, stationnés en périphérie de l’établissement. « Nos parents nous ont dit de faire attention et de donner des nouvelles [au cours de la journée] », a lancé Jeanne, un sac sur le dos.

Vendredi, des propos menaçants selon lesquels un individu armé se présenterait à l’école avaient circulé sur les réseaux sociaux. Conformément à la recommandation du SPVM, l’établissement est demeuré ouvert, mais s’est doté d’une présence policière.

Le cas de l’école Cavelier-De LaSalle ne fait pas exception. Huit écoles sur le territoire montréalais font présentement l’objet d’une enquête du module Cyber-Enquête du SPVM pour des menaces similaires.

Selon la nature des menaces, une surveillance policière était déployée sur le terrain d’autres établissements scolaires, dont l’école secondaire Calixa-Lavallée, à Montréal-Nord. Les auteurs des propos menaçants avaient été identifiés et rencontrés par la police.

Pour l’instant, six personnes âgées entre 13 et 17 ans ont été arrêtées, mais la situation pourrait rapidement évoluer. « Ça pourrait devenir neuf, dix, onze, douze cas », a indiqué Manuel Couture, porte-parole du SPVM, qui blâme un phénomène d’entraînement sur les réseaux sociaux. « Ce qui est important à comprendre, c’est que plus il y en a qui le font, plus il y en a qui veulent le faire », tonne-t-il.

Lundi matin, une école secondaire de Châteauguay était également fermée pour la journée en raison d’une menace sur des réseaux sociaux visant des membres du personnel.

Des parents inquiets

À l’intérieur de l’école, une poignée d’élèves accrochent leur manteau dans leur casier. Lundi, la direction n’attend guère plus que la moitié de ses élèves. « Déjà, quand il n’y a pas de menace, je me sens inquiet de déposer [mon fils] à l’école, loin de ma protection. S’il y a un risque en plus, c’est pire », confie Henfy Thompson, assis au volant de son VUS.

Non loin de là, un groupe de filles discutent du week-end mouvementé. « Le fait qu’il y a beaucoup de policiers, ça nous sécurise. S’il arrive quelque chose, quelqu’un va être là », estime Jeanne. « C’est surtout le fait que ça s’agrandit à d’autres écoles qui me fait plus peur », renchérit son amie Bobby.

Selon elles, beaucoup d’élèves ont pris à la blague les menaces proférées sur les réseaux sociaux. Mais l’acte a une portée très sérieuse, prévient Manuel Couture. « Même si c’est écrit de façon anonyme, on est capable de les retracer. C’est un crime très grave que le SPVM prend très au sérieux », dit-il.

Multiplication d’évènements

Le tout survient alors qu’une série d’évènements sont survenus dans les derniers jours. Jeudi, l’agression par arme blanche d’un professeur de l’école John-F. -Kennedy, dans le quartier Saint-Michel, a choqué la métropole. Un jeune élève de 16 ans a depuis été accusé de tentative de meurtre. En se disant « choquée », la mairesse Valérie Plante avait alors ouvert la porte à de nouvelles mesures autour des écoles.

« Est-ce qu’on doit avoir une approche différente [dans les écoles] ? Peut-être. Est-ce que ça prend un meilleur alignement entre les travailleurs de rue, les ressources communautaires et les écoles qui ont leurs propres ressources ? Peut-être. On doit tout mettre sur la table », a-t-elle soutenu, n’excluant pas de déployer des détecteurs de métaux.

Le lendemain, un canular a aussi forcé la fermeture de l’Académie Dunton. Cette école secondaire dans l’est de Montréal avait d’abord signalé jeudi soir des menaces sur les réseaux sociaux, disant qu’un ou des individus auraient l’intention de se présenter avec une arme.

Selon nos informations, c’est un message publié sur un compte Instagram de dénonciations anonymes qui avait d’abord la puce à l’oreille à la direction de l’école, puis aux autorités. On y lisait qu’un « school shooting » aurait lieu vendredi. « Quelqu’un a écrit : « Il parait qu’il va y avoir une fusillade dans l’école, restez chez vous » », relate une étudiante de 4e secondaire. Elle et ses amis ont interprété le message comme « une blague facile à faire, mais pas de bon goût », ajoute-t-elle.

La police a ensuite été en mesure de retracer la résidence où habitait l’utilisateur qui a proféré ces menaces en ligne. Les autorités ont conclu qu’il semblait s’agir d’un canular dont l’auteur pourrait bien être un élève de l’école. Il n’est pas exclu que des accusations de méfait public soient déposées dans cet autre dossier.

Sur la Rive-Sud, l’école secondaire régionale Heritage a aussi été fermée à la fin du mois de novembre, dans la foulée de « propos menaçants » pour lesquels un mineur a été arrêté. C’était loin d’être la première fois qu’une opération policière devait se tenir dans cet établissement, qui doit régulièrement composer avec des enjeux de sécurité. Dans l’histoire récente, c’était d’ailleurs la deuxième fois en quelques jours seulement que la police était sollicitée pour intervenir dans cette école.