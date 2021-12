Justice et faits divers

Drame de la fillette de Granby

Les causes de la mort contredites par la pathologiste de la défense

L’experte de la défense Anny Sauvageau a contredit les causes de la mort de la fillette de Granby qui avaient été présentées jusqu’à maintenant dans le procès de la belle-mère de l’enfant. La témoin a conclu que la fillette était bel et bien morte à cause du ruban adhésif dans lequel elle était enroulée, mais elle a jugé peu probable que la bouche et le nez fussent couverts.