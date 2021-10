Un pédophile récidiviste de Pierrefonds a récemment reconnu avoir possédé et partagé de nombreuses photos explicites d’enfants sur l’internet. Frédérick Suck discutait avec d’autres pédophiles de ses goûts sexuels et se vantait d’avoir commis de « multiples abus » à l’égard d’enfants.

Louis-Samuel Perron La Presse

L’homme de 63 ans a plaidé coupable à des chefs d’accusation de possession et de transmission de pornographie juvénile, le mois dernier au palais de justice de Montréal. Des crimes commis en partie pendant la pandémie, entre juin 2019 et janvier 2021. Notons que les cas de pornographie juvénile et de leurre d’enfants ont explosé pendant le confinement.

Ce n’est pas la première fois que Frédérick Suck fait face à la justice en semblable matière. Il avait été condamné à un an de prison en 2015 pour possession, distribution et production de pornographie juvénile. Ça ne l’a pas empêché de récidiver dès juin 2019 en partageant des images sexuellement explicites d’enfants en ligne. Pendant l’enquête, les policiers ont eu accès à des conversations entre Frédérick Suck et un autre utilisateur où l’accusé évoque « ses multiples abus sur des enfants ».

Le contenu des conversations semble particulièrement sordide, selon le résumé des faits lu en salle d’audience devant la juge Suzanne Costom. « Monsieur va indiquer préférer les garçons âgés de 10 à 12 ans. Il décrit le goût du sperme des enfants, ainsi que des gestes sexuels explicites avec ceux-ci », a indiqué la procureure de la Couronne.

Les policiers ont découvert dans son ordinateur 363 images de pornographie juvénile, généralement des enfants âgés de 3 à 12 ans. Ces images montrent les victimes dans des actes sexuels avec d’autres enfants ou avec des adultes.

Frédérick Suck est détenu depuis le 15 janvier dernier. Les observations sur la peine auront lieu le mois prochain.