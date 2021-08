Nicola Spagnolo, que la police associe au clan sicilien de la mafia montréalaise, a été cité sur un chef de voies de faits graves mais libéré de l’accusation de tentative de meurtre, lundi, au palais de justice de Montréal.

Daniel Renaud La Presse

Le juge Pierre Dupras de la Cour du Québec a pris cette décision après avoir entendu des témoignages durant l’enquête préliminaire. Un interdit de publication nous empêche toutefois de dévoiler les détails de cette affaire mais rappelons que les évènements sont survenus à la sortie d’un restaurant du Vieux-Montréal, il y a un peu plus d’un an.

Nicola Spagnolo a choisi un procès devant juge seul.

Spagnolo, 46 ans, a été arrêté à l’issue d’une enquête menée par les enquêteurs de la Division des crimes généraux de la région sud du Service de police de la Ville de Montréal et libéré provisoirement six jours plus tard, sous conditions.

Les conditions lors de sa remise en liberté en août 2020 stipulaient que Nicola Spagnolo devait demeurer à sa résidence de Laval, respecter un couvre-feu entre 22 h et 6 h, demeurer au Québec, remettre son passeport, ne pas communiquer directement ou indirectement avec la victime (dont l’identité est protégée par un interdit de publication), ne pas être à moins de 200 mètres de cette dernière, ne pas consommer de drogue, ne pas fréquenter les établissements licenciés et les restaurants où de l’alcool est servi – et ne même pas consommer d’alcool lors d’un repas dans ces établissements – et, enfin, ne posséder aucune arme offensive, y compris un couteau.

Spagnolo a dû également déposer 25 000 $ et l’une de ses connaissances s’est engagée pour 25 000 $.

Le procureur au dossier, Me Matthew Ferguson du DPCP et Me Danièle Roy de la Défense se sont entendus pour reporter la suite des procédures au premier octobre prochain.

