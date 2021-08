(Drummondville) Les plongeurs de la Sûreté du Québec (SQ) ont été appelés en renfort, dimanche, pour la reprise des recherches afin de trouver un homme qui a sombré dans les eaux de la rivière Saint-François, dans le secteur du parc des Voltigeurs à Drummondville.

La Presse Canadienne

Les services d’urgence ont été avisés vers 19 h samedi qu’une personne manquait à l’appel à la suite d’une baignade dans la rivière Saint-François.

« On parle de deux hommes qui ont tenté de traverser à la nage la rivière entre l’île et le parc des Voltigeurs et l’un des deux aurait sombré dans les eaux et n’a pas été revu depuis », a expliqué le sergent Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Des recherches ont été amorcées en soirée par l’unité de sauvetage nautique des pompiers du secteur et des policiers de la SQ ont ratissé les berges.

« Ce matin les recherches se poursuivent pour tenter de localiser l’homme dans la quarantaine qui a sombré dans les eaux de la rivière Saint-François. Un poste de commandement a été mis en place afin de coordonner les efforts », a précisé le sergent Bibeau.

Selon les premières informations, le quadragénaire aurait possiblement eu un malaise, ce qui restera à confirmer.