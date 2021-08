Deux autres individus arrêtés en possession de centaines de milliers de dollars à l’issue d’une importante enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sur de présumés recycleurs d’argent sale en 2019 ont pris le chemin de la prison ces derniers jours.

Daniel Renaud La Presse

Éric Bradette, 39 ans, et Victor Vargotskii, 59 ans, ont été respectivement condamnés à 15 mois et à 30 mois d’emprisonnement après avoir plaidé coupable à des chefs de trafic d’argent criminellement obtenu ou de recyclage de produits de la criminalité.

Ils avaient été arrêtés dans le cadre du projet Collecteur par lequel la GRC a démantelé un réseau sophistiqué de recyclage des produits de la criminalité établi à Toronto.

Selon la GRC, des courriers apportaient aux responsables du réseau, dans des sacs, de fortes sommes d’argent comptant qui provenaient du trafic de drogues ou d’autres activités illicites. L’argent transitait ensuite par des bureaux de change et de faux transferts étaient réalisés vers Dubaï, aux Émirats arabes unis, en Iran, au Liban, aux États-Unis et en Chine.

Les sommes étaient par la suite mises à la disposition de fournisseurs de cocaïne du Mexique et de la Colombie, pour l’exportation de drogues vers le Canada, ou revenaient au pays sous des formes légitimes tels des traites bancaires ou des chèques. Jamais les piles d’argent remises au réseau au début du stratagème ne quittaient le Canada.

Selon des déclarations sous serment à l’appui de mandats de perquisition divulguées en cour, les présumés recycleurs auraient entre autres simulé la production de neuf millions de boîtes d’ailes de poulet dans le but de fabriquer de fausses factures et de justifier des transferts de millions de dollars dans des comptes enregistrés à l’extérieur du pays.

Rôle essentiel

« La conduite de l’accusé est répréhensible et doit être dénoncée, même si le crime peut paraître anodin », a déclaré le juge Pierre Labelle, de la Cour du Québec, en condamnant Éric Bradette mardi, au palais de justice de Montréal. Le juge a souligné le rôle essentiel joué par les courriers d’argent « qui accroissent la capacité des organisations criminelles à faire bouger des sommes importantes et à poursuivre leurs activités ».

Bradette n’a aucun antécédent criminel, mais compte parmi ses proches un ancien membre des Hells Angels. Le juge a souligné ce lien avec un criminel en disant que cela le « chicotait ». Rien toutefois dans la preuve ne permet d’établir un lien entre cet individu, ou les Hells Angels, et une somme de 275 000 $ saisie dans un sac de recyclage que Bradette aurait remis à un trafiquant de drogues durant l’enquête de la GRC.

Quant à Vargotskii, un ancien entraîneur du combattant Georges St-Pierre qui n’a lui non plus aucun antécédent criminel, on l’a vu remettre à quatre reprises des sacs d’argent à celui qui est soupçonné d’être la tête dirigeante du réseau de recycleurs en Ontario, entre octobre 2017 et mars 2018.

Lors d’une perquisition effectuée en mars 2018, les limiers ont retrouvé chez lui un sac d’épicerie contenant plus de 310 000 $.

PHOTO FOURNIE PAR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA Victor Vargotskii

Mais lors du ratissage de février 2019, il avait quitté le Canada et ce n’est que 19 mois plus tard que Vargotskii a été arrêté en Argentine, après avoir fait l’objet d’une notice rouge d’Interpol.

Les 310 000 $ trouvés chez lui ont été confisqués au profit du Procureur général du Canada.

Au cours des derniers mois, trois autres courriers d’argent arrêtés dans l’enquête Collecteur ont plaidé coupable : Sergio Violetta Galvez a été condamné à 20 mois d’emprisonnement à purger dans la collectivité, Gary Maybee a reçu une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité et Sorin Ehrlich est toujours en attente de sa peine.

Les présumés recycleurs, ou têtes dirigeantes du réseau, sont toujours accusés devant les tribunaux. Leur procès pourrait avoir lieu au début de l’an prochain.

