Le tueur à gages de la mafia devenu taupe pour la police durant l’enquête visant à élucider les meurtres de Vincenzo et Giuseppe Falduto commis en 2016 aurait reçu d’autres contrats pour commettre des assassinats.

Daniel Renaud La Presse

C’est ce qu’un enquêteur de la Sûreté du Québec, qui contrôlait la taupe, a raconté mardi au jury du procès de Marie-Josée Viau et de Guy Dion, accusés d’avoir comploté et participé aux meurtres des deux frères Falduto.

Selon les prétentions de la Poursuite, c’est ce tueur à gages devenu agent civil d’infiltration (ACI) pour la police qui a tué les deux frères Falduto dans le garage du couple Viau et Dion, à Saint-Jude, près de Saint-Hyacinthe, le 30 juin 2016. Par la suite, Marie-Josée Dion et Guy Dion auraient brûlé les corps à ciel ouvert durant plusieurs heures, jeté les cendres dans une rivière et fait disparaître toute trace du crime.

En décembre 2018, deux ans et demi après le crime, le tueur à gages a communiqué avec la police et offert ses services pour contribuer à élucider les meurtres. Il a notamment enregistré les deux accusés à leur insu, en portant sur lui des systèmes d’enregistrement audio et vidéo lors de cinq scénarios d’infiltration effectués chez le couple et dans un restaurant de Saint-Basile-le-Grand à l’été 2019.

Contrats non remplis

Mardi matin, l’enquêteur Philippe Savard de la Sûreté du Québec a expliqué qu’au début de sa collaboration avec la police, l’ex-tueur à gages, dont on doit taire le nom, a dit vouloir récupérer plus de 220 000 $ de dettes qu’il avait sur la rue pour assurer ses frais de subsistances.

Il a notamment expliqué qu’un certain Charlie Renda devait à l’ACI, selon ce dernier, une somme de 60 000 $ au printemps de l’année 2019.

« De mémoire, c’était par rapport à des contrats de meurtres que l’ACI a reçus, mais qu’il n’a pas mis à exécution. On l’a traité dans une déclaration vidéo assermentée avec l’ACI qui est venue plus tard, entre avril et juillet. Ça a été expliqué à ce moment-là » a décrit le témoin Savard, sans donner plus de détails.

La semaine dernière, un témoin a raconté qu’un autre individu, Gilles Lambert, aurait contracté une dette auprès du tueur à gages. On a appris mardi que le montant aurait été de 160 000 $, pour « du trafic de stupéfiants ».

Un troisième individu, Sébastien Legault, aurait aussi contracté une dette d’un montant non précisé auprès du tueur à gages, et un quatrième, résident de la région de Toronto, « pour de la cocaïne et de l’éphédrine », a dit M. Savard.

4000 $ par mois

Le témoin a également raconté qu’au total, ce sont cinq déclarations vidéo assermentées qui ont été réalisées avec l’ACI au sujet de meurtres, dont ceux des frères Falduto et de Rocco Sollecito.

Il a aussi dit au sujet de ses dettes dans la rue que les policiers ont interdit à l’ACI de les collecter et lui ont plutôt remis des montants d’argent chaque semaine et chaque mois, et lui ont fourni un appartement sécurisé. Lors de son déménagement, les effets personnels de l’ACI se résumaient à « deux sacs de poubelle et trois sacs de sport », a décrit l’enquêteur Philippe Savard.

La SQ a versé à l’ACI un montant d’environ 1200 $ par mois pour payer le loyer de son ancien appartement toujours valide et pour rembourser une dette de carte de crédit. Il recevait également, chaque semaine, un montant de 780 $ pour ses frais de subsistances : vêtements, nourriture, gym, cannabis à des fins médicales, etc.

On a aussi appris que l’ACI avait un permis lui octroyant une bonne quantité de cannabis qu’il se procurait, entre autres, auprès d’un certain Adamo. « Adamo, ce n’est pas un vendeur de la SQDC ça, non ? » a demandé l’avocate de la Défense Me Nellie Benoit au témoin qui a répondu par la négative.

Il a encore été question de la relation tumultueuse entre la SQ et l’ACI. Ce dernier a notamment mis fin temporairement à sa collaboration avec ses policiers contrôleurs le 25 avril 2019 et a tenu des propos suicidaires.

