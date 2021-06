(Québec) Noureddine Mimouni a échappé à des accusations de voies de fait simple, de menace et de séquestration à l’encontre de Nathalie Piché tout juste quatre mois avant le meurtre de cette dernière, survenu mardi aux petites heures du matin à Québec.

L’homme de 33 ans accusé mardi du meurtre de sa femme s’en est plutôt tiré avec un « 810 », un terme qui fait référence à l’article du même nom du code criminel. Avec un simple engagement de ne pas troubler l’ordre public et de ne pas « importuner » Nathalie Piché, il a pu regagner sa liberté en février dernier.

Au lendemain du 13e féminicide présumé de l’année au Québec, plusieurs groupes de femmes ont dénoncé à La Presse un recours exagéré à cet outil, qui selon eux confère un faux sentiment de sécurité aux victimes et peine à les protéger.

Noureddine Mimouni, originaire d’Algérie et arrivé au Québec en septembre dernier, était depuis peu marié à Nathalie Piché, 55 ans. Mais le couple avait des ennuis, comme l’attestent des commentaires de la victime sur Facebook.

« Si votre mari est sur des sites de rencontres vous faites quoi », demandait ainsi la victime en mars dernier, sur un groupe Facebook public. « J’ai pété un plomb aujourd’hui, ça fait beaucoup choses depuis notre jeune mariage », ajoutait Mme Piché.

Son mari avait été arrêté le 30 décembre dernier pour des gestes commis à l’encontre de la victime. L’homme sans antécédents criminels au Canada avait été accusé de voies de fait simple, de menace et de séquestration.

Lors d’une brève audience le même jour au palais de justice de Québec, M. Mimouni s’était engagé à ne pas se rendre au domicile de sa femme. Puis il avait été remis en liberté sous une série de conditions, en attente des procédures judiciaires.

Mais il y a eu un revirement de situation. Lors de la deuxième audience, le 18 février dernier, la Couronne annonce que les accusations sont abandonnées. « Je déclare ne pas avoir de preuve à offrir », annonce l’avocate du ministère public.

Les parties se sont entendues : Noureddine Mimouni sera plutôt sous le coup d’un 810, soit un engagement à garder la paix, être de bonne conduite et ne pas « importuner » Mme Nathalie Piché.

« Vous pouvez lui parler, mais quand vous devenez harassant, harcelant ou un petit peu agressif ne serait-ce que dans le ton, vous importunez. Alors vous devrez respecter ces conditions pendant une année », explique le juge René de la Sablonnière de la Cour du Québec.

Noureddine Mimouni n’a pas à reconnaître qu’il a commis des gestes répréhensibles le 30 décembre 2020. Il doit simplement reconnaître que la Couronne « a des raisons de craindre » qu’il s’en prenne à Mme Piché. Il n’aura aucun dossier criminel.

L’homme a été arrêté mardi et accusé du meurtre au deuxième degré de Mme Piché.

Faux sentiment de sécurité

Qu’est-ce qui s’est passé entre le dépôt d’accusations sérieuses en décembre et leur retrait en février ?

« On parle de harcèlement criminel, de voies de fait, de séquestration… C’est quand même des gestes graves. C’est un peu surprenant de voir que ces accusations ont été abandonnées au profit d’un 810 », réagit Louise Riendeau, du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

« On ne connaît pas toute l’histoire, est-ce que c’est la victime qui ne voulait pas collaborer avec le système, on ne sait pas », ajoute-t-elle.

Le recours à l’article 810 peut donner « un faux sentiment de sécurité » aux victimes, selon Manon Monastesse, directrice de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes.

« Les conjoints qui ont des comportements violents sont très déterminés. Leur perspective est souvent de se venger. C’est souvent de dire : si elle n’est pas avec moi, elle n’est avec personne », remarque Mme Monastesse.

Le 810 a aussi comme effet de transférer la responsabilité sur les épaules de la victime, croit Isabelle Boily, du Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale. Elle rappelle qu’il incombe à la victime de porter plainte à la police chaque fois qu’il y a bris de condition.

« Ça devient difficile dans un contexte de violence conjugale, de contrôle, où les femmes sont terrorisées, et ont de plus en plus peur de mourir », dit-elle. Elle se demande si la société ne pourrait pas mettre en place de meilleurs mécanismes de surveillance des agresseurs.

Un projet-pilote qui prévoit l’évaluation des conjoints violents au stade de la mise en liberté provisoire existe par exemple au Québec. Selon les repiquages des deux audiences de Noureddine Mimouni, celui-ci n’a pas été soumis à une évaluation avant sa remise en liberté provisoire.

Louise Riendeau rappelle également que les 810, s’ils sont respectés par le homme violent, ne laissent pas de trace à son dossier criminel.

« Ça peut permettre à un contrevenant par la suite d’être de nouveau violent et on aura l’impression que c’est la première fois », dit-elle. « Nous, on trouve que lorsqu’il y a matière à porter des accusations criminelles on devrait le faire, et non substituer avec un 810. »

Le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale organise une marche contre les féminicides le jeudi 17 juin, à 17 h. Elle partira du parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste, au 398 Rue Saint-Jean, à Québec.