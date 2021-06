My Thuyen Phung a été aperçue vers 14 h à la station de métro Saint-Michel.

(Montréal) La police lance à la population un appel à l’aide pour retrouver une aînée de Montréal qui n’a pas été vue depuis lundi après-midi.

La Presse Canadienne

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) signale que My Thuyen Phung, âgée de 69 ans, souffrirait d’épisodes de confusion et de désorientation. Elle a été aperçue vers 14 h à la station de métro Saint-Michel ; elle devait se présenter à un rendez-vous médical.

My Thuyen Phung, qui est d’origine asiatique, ne s’exprime pas en français, mais elle parle l’anglais et le cantonais. Elle mesure 1 mètre 50, pèse 45 kilogrammes ; ses cheveux et ses yeux sont noirs.

Aucune description de vêtements qu’elle portait lundi après-midi n’est disponible.

Toute personne ayant de l’information à communiquer concernant la disparition de My Thuyen Phung peut communiquer avec le central téléphonique d’urgence 911.