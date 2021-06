Une cycliste de 60 ans est décédée mardi après-midi, après avoir été grièvement blessée lors d’une collision avec un automobiliste dans le secteur de Marieville, dans la MRC de Rouville en Montérégie. La Sûreté du Québec (SQ) a ouvert une enquête dans ce dossier.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Les faits se sont produits vers 14 h. Les services d’urgence ont d’abord été appelés à se rendre sur le chemin Saint-Césaire, qui longe la route 112 », a expliqué la sergente Audrey-Anne Bilodeau à ce sujet, mardi en fin de journée.

La cycliste, une femme de 60 ans, avait d’abord été transportée dans un centre hospitalier pour y traiter des « blessures graves ». On craignait initialement pour sa vie, mais elle a malheureusement succombé à ses blessures dans les heures qui ont suivi.

De son côté, l’automobiliste n’a subi aucune blessure majeure, selon les autorités. L’octogénaire, qui conduisait un véhicule de type VUS, a d’ailleurs refusé d’être transporté à l’hôpital, mais a tout de même été évalué par des ambulanciers sur place.

Selon Mme Bilodeau, il est encore « trop tôt » pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cette collision. « Ce qu’on sait, c’est que c’était une zone de 70 kilomètres par heure. Des reconstitutionnistes se sont rendus sur les lieux dans le cadre de l’enquête en cours », a-t-elle mentionné.

La sergente a aussi précisé que d’après des informations préliminaires, l’automobiliste semblait circuler « en direction ouest » lorsque l’impact est survenu. À ce stade-ci, on ignore d’où la cycliste arrivait, pour sa part.

Chose certaine : le chemin Saint-Césaire a été fermé à la circulation pendant plusieurs heures mardi, avant d’être rouvert à la circulation en fin de journée, vers 19 h. Une expertise devrait être pratiquée sur le véhicule au courant des prochains jours, ce qui pourrait faire progresser l’investigation selon la SQ.