Le Hells Angels Michel Lamontagne, qui est accusé de possession d’une arme à feu prohibée, a convaincu une juge de la Cour du Québec de le libérer provisoirement en attendant la suite des procédures judiciaires entamées contre lui.

Daniel Renaud

La Presse

Lamontagne, 45 ans, a été arrêté le soir du 29 mai dernier, dans un restaurant du boulevard Henri-Bourassa, dans le quartier Rivière-des-Prairies, dans l’est de Montréal, alors que lui et des individus influents du crime organisé montréalais étaient réunis dans l’établissement.

Michel Lamontagne a été arrêté par les membres du groupe Éclipse du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), spécialisés dans la surveillance des établissements licenciés et la collecte de renseignement sur le crime organisé.

Dans les jours qui ont suivi l’arrestation de Lamontagne, une porte-parole du SPVM a dit à La Presse que les policiers du groupe Éclipse effectuaient une vérification du respect des mesures sanitaires dans le restaurant lorsqu’ils ont constaté la présence d’une trentaine de personnes dans l’établissement.

Parmi elles, il y aurait notamment eu, selon nos informations, les influents Martin Robert et Stéphane Plouffe de la section des Hells Angels de Montréal, et les mafieux Francesco Del Balso, Marco Pizzi et Davide Barberio.

Selon nos informations, à leur arrivée, les policiers auraient aperçu Lamontagne sortir d’une salle dans laquelle ils ont ensuite trouvée une arme de poing.

Vendredi, la juge Silvie Kovacevich a accepté de libérer provisoirement le motard contre un dépôt en argent de 55 000 $ et un engagement de 50 000 $.

Michel Lamontagne doit également respecter un couvre-feu et demeurer à son domicile entre 20 h et 6 h, ne doit pas se trouver dans un endroit licencié et ne doit pas posséder d’arme.

