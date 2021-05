L’éditeur Michel Brûlé, déclaré coupable d’agression sexuelle, fait l’objet d’un mandat d’arrestation dont l’exécution est pour l’instant suspendue. Installé au Brésil, Brûlé ne s’est pas présenté virtuellement pour ses représentations sur la peine.

isabelle mathieu

Le Soleil

Mercredi matin, la procureure de la Couronne Me Valérie Lahaie a fait part au juge Sébastien Proulx de la Cour du Québec des craintes du ministère public. « M. Brûlé semble vouloir s’esquiver, fait remarquer Me Lahaie. On va vous demander un mandat d’arrestation pour une prochaine date et on demandera la collaboration à l’international pour aller le chercher. »

