Tout près de 7000 constats d’infraction, dont une majorité pour excès de vitesse, ont été remis par la Sûreté du Québec (SQ) pendant le long congé de la Journée des patriotes. Le bilan est tout de même « encourageant », car aucune collision mortelle n’est survenue, contrairement à l’année dernière.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Malgré les mesures de sensibilisation, les policiers ont signifié plus de 6920 constats d’infraction, dont plus de 4300 constats pour des excès de vitesse ; le comportement qui demeure surreprésenté dans les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés », a en effet révélé la SQ dans un communiqué jeudi matin.

Excluant l’excès de vitesse et la conduite imprudente, les autres infractions les plus observées par les patrouilleurs ont été « le non-port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du téléphone cellulaire au volant », indique-t-on également.

Ultimement, ces interventions « intensifiées » ont permis de prévenir toute forme de collision mortelle, affirme la Sûreté du Québec ; aucune n’est survenue sur son territoire, contre une collision mortelle l’an dernier, à la même période.

« Lors des 230 contrôles routiers mis en place sur le territoire durant cette période, les policiers ont procédé à l’arrestation de 62 personnes pour capacité de conduite affaiblie par l’alcool, les drogues ou une combinaison des deux, ce qui correspond à 15 arrestations de moins que l’an dernier », indique au passage le corps policier.

Malgré le fait que ce bilan soit somme toute « positif », il restera « primordial de poursuivre les interventions policières, conjuguées à la diffusion de messages de sensibilisation incitant les usagers du réseau routier à adopter une conduite plus responsable, permettant ainsi de réduire le nombre de collisions, de blessures et de décès », avancent les autorités.

Celles-ci rappellent que « la première cause de collisions demeure la personne derrière le volant », et appellent les conducteurs à « adopter des comportements responsables permettant ainsi de rendre les routes du Québec plus sécuritaires ».