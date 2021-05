Justice et faits divers

Montréal

Une garderie de nouveau visée par un incendie criminel

Un bâtiment abritant notamment une garderie et des services préscolaires a été victime d’une tentative d’incendie criminel mercredi soir, dans le nord-ouest de Montréal. C’est la deuxième fois en un peu plus d’un an qu’un incendie se déclare à cet endroit.