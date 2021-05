Le Service de police de Laval craint pour la sécurité d’Élizabeth Gagnon-Leclerc, âgée de 16 ans, disparue depuis mardi.

Léa Carrier

La Presse

L’adolescente devait retourner à son domicile, à la suite d’un rendez-vous, le 4 mai dernier. Elle n’est jamais revenue chez elle et manque depuis à l’appel. Selon le SPL, elle aurait tenu des propos laissant craindre pour sa sécurité.

Élizabeth Gagnon-Leclerc mesure 1 m 60 (5 pi 3 po) et pèse 45,5 kg (100 lb). Elle a la peau noire, les cheveux noirs ondulés et les yeux bruns. Elle s’exprime en français et en anglais.

La dernière fois qu’elle a été aperçue, elle portait un manteau mauve, un coton ouaté rouge et un pantalon legging noir. Elle pourrait se trouver sur le territoire de Montréal.

Toute personne détenant de l’information sur cette disparition peut communiquer, de façon confidentielle, au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 210 504 032.