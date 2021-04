Une agression à l’arme blanche est survenue sur la rue Sainte-Catherine, à l’entrée du métro Berri-UQAM, samedi soir, a rapporté le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Léa Carrier

La Presse

L’agression serait survenue peu avant 18 h à l’intersection des rues Sainte-Catherine et Berri, dans l’arrondissement de Ville-Marie. Un quinquagénaire blessé au haut du corps par une arme blanche a été retrouvé sur les lieux par les policiers. Il était conscient à leur arrivée et a été transporté en centre hospitalier. On ne connait pas son état de santé pour le moment.

La scène a été protégée pour les enquêteurs, qui tenteront de déterminer les circonstances de l’évènement. Pour l’instant, la victime ne collabore pas avec les agents.

La station de métro n’a pas été fermée au public, précise le SPVM.