Présumé trafiquant d’armes de Sherbrooke

William Rainville avait acheté une maison délabrée à la frontière

(Dundee, Montérégie) William Rainville, ce jeune conseiller financier de Desjardins accusé d’importation d’armes à feu dans le but d’en faire le trafic, a acheté il y a près d’un an une maison qui chevauche la frontière canado-américaine. Quelques semaines plus tard, son nom est apparu dans une dénonciation évoquant un plan pour blanchir jusqu’à 250 000 $ par mois.