Menaces de mort envers Julie Snyder et Guy A. Lepage

Un homme a été accusé samedi d’avoir proféré des menaces de mort à l’animatrice Julie Snyder ainsi qu’à Guy A. Lepage sur les réseaux sociaux.

Mayssa Ferah

La Presse

Les infractions se sont déroulées entre le 17 et le 19 février. L’accusé, Mathieu Miron, aurait fait parvenir des menaces de mort aux deux personnalités publiques via les réseaux sociaux. Selon nos informations, il s’agit de l’animatrice Julie Snyder et l’animateur de l’émission Tout le monde en parle Guy A. Lepage. L’animateur confirme qu’il a été visé par les menaces.

« Dans le cas qui me concerne, les policiers m’ont appelé et l’affaire était déjà prise en main, car une autre personne avait porté plainte. »

Entendre ou lire des propos menaçants à son égard est loin d’être une première, ajoute-t-il. « C’est toujours un peu inquiétant, mais malheureusement, j’ai reçu pire. »

Miron fait face à six chefs d’accusation. Parmi ceux-ci, quatre sont liés à des menaces et deux chefs de harcèlement criminel. Il a comparu samedi dernier et son dossier doit revenir à la cour ce vendredi.

Lors de la comparution de l’accusé, la poursuite s’est opposée à sa mise en liberté. Il demeure donc incarcéré jusqu’à ce que le tribunal tranche cette question lors de son enquête sur mise en liberté prévue le 26 février.

Audrey Roy-Cloutier, porte-parole du DPCP, a confirmé à La Presse lundi après-midi la comparution en lien avec les menaces de mort. Elle n’a toutefois pas dévoilé l’identité des deux victimes pour des raisons de confidentialité.

C’est le Service de police de Laval (SPL) qui avait d’abord enquêté sur le dossier au cours de la semaine dernière.