(Montréal) Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances d’un accident impliquant trois véhicules sur l’autoroute 40 est à Montréal, où un homme a été blessé dans des circonstances nébuleuses.

La Presse Canadienne

L’accident impliquant un camion semi-remorque est survenu dimanche vers 4 h, à la hauteur de la sortie du boulevard Saint-Laurent et de la rue St-Denis.

« Selon les premières informations que nous avons, un camion-remorque de 53 pieds circulait normalement sur l’autoroute et ce dernier est entré en collision avec une automobile immobilisée, sans occupants », a précisé le sergent Claude Denis, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Le propriétaire du véhicule a cependant été retrouvé blessé, étendu sur la chaussée, environ 1 km plus loin. On ne savait pas dans l’immédiat pourquoi ce dernier était sorti de son véhicule, voire s’il était bel et bien au volant.

« L’homme blessé a été transporté à l’hôpital. Il serait, aux dernières nouvelles, dans un état stable. Évidemment, il sera rencontré lorsque sa condition le permettra », a précisé le sergent Denis.

« Considérant que les circonstances sont nébuleuses, une enquête a été ouverte en rapport avec cette collision », a indiqué le porte-parole de la SQ.

Un expert en reconstitution en scène d’accident de la SQ a notamment été demandé sur les lieux et ce tronçon de l’autoroute 40 est a été fermé à la circulation, les automobilistes étant invités à faire le détour par la voie de service.

Quant au conducteur du troisième véhicule, heurté dans une réaction à la chaîne après le premier impact avec le camion, ce dernier n’a pas été blessé, tout comme le camionneur.