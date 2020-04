L’ancien entraîneur de ski Bertrand Charest était admissible à sa libération conditionnelle depuis décembre dernier puisqu’il avait purgé le tiers de sa peine de plus de 10 ans.

Après avoir purgé environ quatre ans de prison pour avoir agressé sexuellement de jeunes athlètes dans les années 90, l’ancien entraîneur de ski Bertrand Charest a obtenu mardi sa libération conditionnelle totale. Le prédateur sexuel de 54 ans a réussi à convaincre les commissaires au cours d’une audience tenue à huis clos en raison de la COVID-19.

Louis-Samuel Perron

La Presse

Les journalistes n’ont pas pu assister à l’audience qui s’est déroulée mardi au pénitencier La Macaza, près de Mont-Tremblant. Pour minimiser les contacts dans le contexte de pandémie, même son avocat et les commissaires étaient en vidéoconférence pendant l’audience.

L’avocat du détenu, Me Pierre Tabah, a confirmé à La Presse que la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) avait accordé à son client sa libération conditionnelle totale. Il était admissible à celle-ci depuis décembre dernier puisqu’il avait purgé le tiers de sa peine de plus de 10 ans. La CLCC devrait rendre publique la décision écrite sous peu.

Bertrand Charest pourra passer chez lui le reste de sa peine, laquelle se termine en 2023. L’entraîneur de ski déchu n’aura donc pas à demeurer dans une maison de transition. Il sera toutefois soumis à de sévères conditions de libération, similaires à celles qu’il a respectées pendant les quelques mois de sa remise en liberté pendant son appel l’an dernier.

Selon Me Tabah, les commissaires ont relevé dans leur décision son faible risque de récidive, son absence de récidive pendant deux décennies, sa motivation élevée et le respect de ses conditions pendant son appel. Ils ont également soulevé son manque d’empathie à l’endroit des victimes.

Décrit comme un « prédateur sexuel » par le juge du procès, Bertrand Charest a fait neuf victimes âgées de 12 à 18 ans entre 1992 et 1998. Il avait alors entre 26 et 32 ans. L’entraîneur de ski d’élite a eu des relations sexuelles avec certaines de ses protégées, alors qu’il se trouvait en position d’autorité. Celles-ci étaient sous son « emprise ». Il a même amené une victime mineure à se faire avorter.

« L’accusé a agi comme un véritable prédateur tissant sa toile soigneusement pour y attirer des jeunes femmes, des adolescentes, et exercer sur elles un ascendant total. Sa recherche du plaisir sexuel n’avait aucune limite, alors qu’il était en position d’autorité sur ces jeunes espoirs canadiens du ski de compétition », affirmait le juge Sylvain Lépine en 2017.

Bertrand Charest avait été condamné à 12 ans de prison, mais la Cour d’appel a diminué sa peine à 10 ans et trois mois en août dernier. Le plus haut tribunal de la province l’a acquitté de nombreux chefs d’accusation, mais a toutefois confirmé les chefs les plus graves.