L’avocat d’Éric Salvail mitraille sa victime présumée

L’avocat d’Éric Salvail a suggéré, hier lors du deuxième jour du procès de l’ex-animateur, que Donald Duguay est habitué de « mentir » pour s’attirer la sympathie. « Ce que vous cherchez, et ce que vous cherchez toujours, c’est de l’attention. (…) Et pour obtenir cette attention, vous êtes prêt à mentir et à dire des faussetés », a lancé Me Michel Massicotte.