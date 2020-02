Clara Wasserstein et Yochonon Lowen demandent à la Cour supérieure un jugement déclaratoire contre le gouvernement du Québec, qu’ils accusent de ne pas leur avoir assuré une éducation adéquate, comme le prévoit la loi.

Une fonctionnaire qui supervisait la conformité de l’enseignement privé au ministère de l’Éducation a déclaré au tribunal mardi que le gouvernement savait depuis des dizaines d’années que des enfants juifs hassidiques ne recevaient pas l’éducation laïque exigée par la Loi sur l’instruction publique.

La Presse canadienne

Yochonon Lowen et Clara Wasserstein demandent à la Cour supérieure un jugement déclaratoire contre le gouvernement du Québec, qu’ils accusent de ne pas leur avoir assuré une éducation adéquate, comme le prévoit la loi. Le couple, qui a quitté la communauté ultra-orthodoxe Tash en 2010, soutient qu’il n’a reçu pratiquement aucune instruction laïque alors qu’il fréquentait l’école religieuse privée dirigée par cette communauté hassidique à Boisbriand, au nord de Montréal.

Maryse Malenfant a confirmé mardi devant le tribunal qu’elle avait pris conscience dès 2005 qu’aucun des garçons fréquentant les écoles religieuses de la communauté Tash n’était scolarisé selon les normes du ministère. Elle soutient que cette situation persistait déjà depuis plusieurs années, mais que la législation en vigueur à l’époque donnait au gouvernement du Québec des pouvoirs limités pour enquêter sur ces cas.

Interrogée par l’avocat du couple, Bruce Johnston, Mme Malenfant a reconnu l’existence d’un rapport de 1995 suggérant que les autorités savaient que la communauté hassidique dirigeait depuis 1980 des écoles religieuses illégales — ou qu’elle n’éduquait pas ses enfants conformément à la loi.

Lundi, les avocats du gouvernement et ceux de la communauté Tash ont fait valoir que ces problèmes avaient été depuis résolus, grâce à des modifications apportées en 2017 à la Loi sur l’instruction publique et à des ententes sur l’enseignement à la maison conclues entre les communautés juives et les commissions scolaires.

Le projet de loi 144, adopté en 2017, a conféré au gouvernement de plus larges pouvoirs pour imposer la fréquentation scolaire obligatoire ; il a aussi obligé les autorités à créer un ensemble de normes pour l’enseignement à la maison. Cette loi a été modifiée par le gouvernement caquiste l’année dernière pour renforcer les mesures visant à garantir la conformité et obliger les élèves à passer les examens du ministère.