Le procès de Gilbert Rozon aura lieu en juin

Un an et demi après avoir été accusé de viol et d’attentat à la pudeur dans la foulée du mouvement #moiaussi, Gilbert Rozon subira son procès criminel en juin prochain au palais de justice de Montréal. Le récit de la plaignante sera ainsi entendu pour la première fois devant la cour plus de 40 ans après les événements.