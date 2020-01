L’homme dans la quarantaine blessé dans une violente bagarre vendredi après-midi dans le secteur Iberville de Saint-Jean-sur-Richelieu a succombé à ses blessures.

Janie Gosselin

La Presse

Le suspect, dans la vingtaine, devra répondre à une accusation d’homicide involontaire, a précisé la Sûreté du Québec.

La bagarre s’est produite vers 17 h, vendredi, dans le stationnement d’un commerce situé sur la 2e avenue.

La victime, identifiée par la SQ comme étant Marc St-Jean, 47 ans, a été transportée à l’hôpital. L’homme originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu y est mort.

On ignore pour l’instant le lien entre les deux hommes et la cause de la bagarre. Une autopsie sera pratiquée sur le corps de la victime.

Le service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la SQ a pris en charge le dossier.