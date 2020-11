La Loi sur la laïcité de l’État fait un usage préventif de la clause nonobstant de la Charte des droits et libertés, qui protège la législation contre les contestations judiciaires liées à des violations des droits fondamentaux.

(Montréal) Un expert professeur de psychologie a déclaré au tribunal dans la contestation judiciaire de la Loi sur la laïcité de l’État que celle-ci pourrait conduire les personnes juives, sikhes et musulmanes à se sentir de plus en plus stigmatisées.

Morgan Lowrie

La Presse Canadienne

Le Dr Richard Bourhis a déclaré à la Cour supérieure du Québec que des études ont montré que les efforts déployés pour classer les gens dans différentes catégories créent un phénomène « nous et eux » qui peut renforcer les sentiments de préjugés parmi la majorité et l’insécurité chez les membres des groupes minoritaires.

M. Bourhis a témoigné, vendredi, au cinquième jour des procédures judiciaires contre la loi québécoise sur la laïcité, qui interdit aux travailleurs du secteur public en position d’autorité — y compris les enseignants et les juges — de porter des symboles religieux au travail.

Le professeur émérite à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a affirmé que l’effet de cette catégorisation est plus grand lorsqu’il s’agit de groupes qui subissent déjà de la discrimination, en particulier les femmes musulmanes qui portent le hijab.

M. Bourhis a déclaré qu’il n’y avait pas eu suffisamment de temps pour étudier les impacts de la loi adoptée en 2019. Il estime toutefois qu’elle pourrait conduire les membres de groupes minoritaires à s’isoler de la société au sens large, ce qui en fin de compte nuirait à l’intégration et à la cohésion sociale.

Les audiences à Montréal combinent quatre poursuites distinctes contre la Loi sur la laïcité de l’État en un seul procès, qui pourrait durer jusqu’à six semaines devant le juge de la Cour supérieure Marc-André Blanchard.

Le procès s’est ouvert cette semaine avec des témoignages d’enseignantes musulmanes et sikhes, qui ont décrit se sentir exclues de la société québécoise parce qu’elles choisissent de porter des symboles religieux.

La Loi sur la laïcité de l’État fait un usage préventif de la clause nonobstant de la Charte des droits et libertés, qui protège la législation contre les contestations judiciaires liées à des violations des droits fondamentaux.

Dans le but de contourner la clause de dérogation, les demandeurs invoquent les garanties d’égalité sexuelle de l’article 28 de la Charte, qui, selon eux, ne sont pas couvertes par la clause de dérogation.

Le gouvernement du Québec s’est dit prêt à défendre sa loi sur la laïcité devant tous les tribunaux. Le premier ministre François Legault a précédemment décrit la loi comme modérée et a déclaré qu’elle était appuyée par la plupart des gens au Québec.