(Montréal) « L’option d’enlever le hijab pour enseigner, c’est inconcevable, M. le juge. Ça fait partie de ma pratique, ça fait partie de moi en tant que femme musulmane. » La jeune enseignante à l’origine de la contestation judiciaire de la Loi sur la laïcité de l’État a livré un témoignage percutant en lever de rideau du procès sur la Loi 21.

Louis-Samuel Perron

La Presse

La contestation judiciaire de la loi phare du gouvernement Legault s’est amorcée lundi matin dans une immense salle d’audience du palais de justice de Montréal. De nombreux groupes tentent de faire invalider cette loi interdisant à de nombreux fonctionnaires, comme les policiers, les enseignants et les directeurs d’écoles de porter un signe religieux.

Vêtue d’un hijab noir, Ichrak Nourel Ak était le premier témoin de ce procès prévu pour au moins cinq semaines devant le juge Marc-André Blanchard de la Cour supérieure du Québec. Dans un témoignage d’à peine une heure, la figure de proue de l’opposition à la Loi 21 a évoqué ses convictions religieuses et les conséquences de la loi sur sa nouvelle carrière d’enseignante.

Fraîchement diplômée au baccalauréat en enseignement à l’Université de Montréal, Ichrak Nourel Ak a dû se résoudre à pratiquer son métier dans une école privée cette année, puisque la nouvelle loi lui interdit de porter son hijab dans le réseau public. Pourtant, déplore-t-elle, elle a étudié toute sa vie dans des écoles publiques montréalaises des quartiers Saint-Laurent, Saint-Michel et du Plateau-Mont-Royal.

« Ça me fait sentir exclue de la société québécoise. Je suis une femme musulmane, mais je suis aussi une citoyenne québécoise. Je me sens à part… je me sens vraiment exclue », a-t-elle martelé à la barre des témoins.

Musulmane depuis « toujours », Ichrak Nourel Ak décrit sa religion comme un « mode de vie ». C’est à 21 ans qu’elle a toutefois commencé à porter le hijab après avoir consulté les « sources originales » de la religion musulmane. Le hijab est sa « manière » de pratiquer sa religion, décrit-elle. Il est donc « inconcevable » d’envisager de le retirer, même pour travailler. « Le hijab, c’est une pratique musulmane obligatoire pour moi », résume-t-elle.

Néanmoins, la jeune femme assure que la décision de porter le hijab revient à chaque femme musulmane dans sa pratique de l’islam. Sa meilleure amie, d’ailleurs, ne le porte pas. « Elle comprend la symbolique du hijab, l’importance dans la religion, mais c’est son choix à elle. Moi, je comprends son choix de ne pas le porter », maintient Ichrak Nourel Ak.

L’enseignante déplore l’« image faussée » de la femme musulmane « soumise à l’homme » qui existe dans l’imaginaire collectif. Certes, il existe « malheureusement » des femmes contraintes de porter le hijab, concède-t-elle, mais il y a aussi de nombreuses femmes musulmanes épanouies qui portent ce symbole religieux.

Le dépôt de la Loi 21 au printemps 2019 par le gouvernement Legault a bouleversé Ichrak Nourel Ak. « Je me sentais insultée en tant que citoyenne québécoise. Je me sentais exclue de la société québécoise. Au début, c’était un choc. Quand je commençais à voir l’ampleur, les sentiments ont ressurgi. Pas de bons sentiments », explique-t-elle.

Rappelons que Ichrak Nourel Ak et plusieurs groupes d’opposants ont échoué à suspendre l’application de la Loi jusqu’au présent procès. La Cour suprême du Canada a mis fin à leurs espoirs en avril dernier en refusant d’entendre leur appel. Dans une décision partagée, la Cour d’appel du Québec avait refusé de suspendre temporairement la Loi en décembre 2019.

Le gouvernement Legault a eu recours à la disposition de dérogation (clause nonobstant) dans la Charte en adoptant la Loi sur la laïcité de l’État. Cette disposition limite considérablement les arguments des opposants dans le cadre de leur contestation judiciaire.

Cela n’empêche toutefois pas les opposants de plaider que la Loi doit être déclarée invalide en raison des « nombreuses entraves » à la Constitution. Le recours à la disposition de dérogation ne peut s’appliquer à certains droits protégés par la Charte canadienne.