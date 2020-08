Fillette morte à Granby: des manquements du début à la fin

(Montréal) La mort de la fillette de Granby en 2019 a été marquée par « des manquements à toutes les étapes du processus clinique et légal » visant à la protéger, conclut la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) dans un rapport d’enquête publié mardi. Québec dit prendre ces conclusions « très au sérieux » et promet de donner suite à ce rapport accablant.