La chasse à l’homme se poursuit à Saint-Apollinaire pour retrouver Martin Carpentier. En début de soirée, dimanche, les équipes de la Sûreté du Québec étaient toujours à pied d’œuvre pour tenter de retrouver l’homme de 44 ans.

Vers 14 h 30, dimanche, un chien policier accompagné de son maître a plongé dans les fourrés près du rang Bois-de-l’Ail. Les policiers ont averti les nombreux badauds de ne pas marcher dans les environs pour ne pas contaminer la scène.

L’hélicoptère de la Sûreté du Québec, pendant ce temps, a longuement survolé le même secteur. Des barrages ont été érigés à plusieurs endroits pour bloquer la circulation. Les citoyens sont nombreux à se déplacer en voiture sur les rangs afin d’essayer de suivre l’action, plusieurs munis de jumelles. La Sûreté du Québec n’a pas voulu fournir d’information sur la progression des recherches.

À Lévis, au Parc des Chutes-de-la-Chaudière, un mémorial en l’honneur des victimes a été instauré par le 128e Groupe Scout de Charny. Norah et Romy, les deux filles de Martin Carpentier retrouvées sans vie samedi, en étaient membres. Leur père était lui-même animateur scout.

Une file de citoyens attendaient encore dimanche devant le petit gazebo pour y déposer un toutou, un bouquet de fleurs ou une chandelle. Plusieurs en ressortaient les larmes aux yeux. Des photos de Norah et Romy et de nombreuses notes avaient aussi été laissées. « Bon voyage petites puces. Trop triste. Bon repos et bon courage à la maman », pouvait-on lire sur l’une d’elles. Des affiches sur la prévention du suicide avaient même été collées sur place.

« Quand il a été mis sur pied, c’est un mémorial d’espoir. Malheureusement, ce n’est pas ce que c’est devenu », a dit François Samson, président du groupe scout.

Vanessa Langlois est venue s’y recueillir avec sa fille Léa Bélanger, 9 ans, et son fils Alexis Bélanger, 8 ans. « On est venus porter une petite attention », a dit Mme Langlois.

Devant la maison familiale de Charny, des fleurs avaient aussi été déposées. Des policiers de la Sûreté du Québec y montaient la garde. « Il y a aura éventuellement une communication de la part de la famille. Mais compte tenu du fait que les recherches de la SQ sont toujours en cours, la famille désire vivre les évènements en paix pour l’instant », a fait savoir à La Presse maître Maxime Roy, un avocat engagé par la famille.

Environ 80 policiers de la Sûreté du Québec participent aux opérations. « C’est sûr que ça nous fait quelque chose. Je ne suis pas inquiète qu’il vienne ici, on veut qu’ils attrapent le gars », dit Shantal Manguy, dont la maison se trouve tout juste à la limite du barrage érigé sur le rang Bois-Joly. À 10 h, l’hélicoptère de la Sûreté du Québec a décollé du centre de commandement des recherches, établi au centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire, sous le regard de plusieurs badauds, dont un grand nombre d’enfants. Les recherches se déroulent dans le même périmètre boisé qu’au cours des derniers jours. « Des éléments nous portent à croire que Martin Carpentier serait toujours là », a indiqué la porte-parole de la SQ, Ann Mathieu.

La Presse a suivi une équipe de deux policiers en quads qui font la tournée des très nombreux chalets des environs pour voir si l’homme de 44 ans n’y serait pas caché. « Ce sont des embranchements d’embranchements, ça ne finit plus », a lancé l’un d’eux en parlant des multiples chemins qui sillonnent les environs.

Denis Lévesque, un résident de Saint-Rédempteur qui a un petit chalet près du rang Saint-Lazare, était soulagé de voir les policiers inspecter ses installations. « J’aime mieux que ce soit eux qui regardent que moi », a-t-il lancé. Les policiers ont inspecté l’abri où se trouve sa camionnette, regardé sous son chalet, ratissé les moindres racoins de la propriété.

« Ça a l’air bien beau mon cher monsieur », a lancé le policier au terme de l’inspection.

« Je ne me ferai pas assommer ! », s’est réjoui M. Lévesque. Les policiers travaillent dans des chemins rendus boueux par les averses, dans la chaleur et l’humidité. Les moustiques, voraces, attaquent quiconque s’aventure dans les bois.

Drones, chiens et chevaux

En plus des quads et de l’hélicoptère, des drones sont utilisés. L’équipe canine et des chevaux sont aussi sur place. Toutes sortes de rumeurs courent ici. Des citoyens ont affirmé que des coups de feu avaient été entendus en matinée à Saint-Agapit, une information qui n’a pas été confirmée par la police.

De nombreux citoyens participent aux recherches, sans s’aventurer dans les bois pour respecter les consignes de la Sûreté du Québec. « Nous sommes des pères, alors c’est sûr que ça nous touche. On se promène à pied parce qu’on a plus de chances d’entendre quelque chose qu’en voiture », a dit Simon Desjardins, qui patrouillait le rang Du Ruisseau avec deux amis.

Si l’intention est bonne, certains citoyens qui participent à la chasse à l’homme pour retrouver Martin Carpentier à Saint-Apollinaire peuvent parfois nuire aux recherches, a fait savoir dimanche matin la Sûreté du Québec.

La porte-parole de la Sûreté du Québec, Ann Mathieu, explique que dans la nuit de samedi à dimanche, une centaine de citoyens ont envahi le boisé dans lequel se concentrent les recherches après y avoir entendu du bruit. La Sûreté du Québec affirme que ces mouvements compliquent le travail des policiers à l’affût d’indices qui permettraient de repérer Martin Carpentier.

« On comprend le bon vouloir et la bonne foi des citoyens et on les remercie. Mais vous comprendrez que si on arrive avec un maître-chien à un endroit où il y a déjà eu 100 personnes, on ne peut plus travailler », a expliqué Mme Mathieu à La Presse. Le bruit, finalement, avait été causé par une branche.

Mme Mathieu explique que même les équipes déployées par l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage, qui sont structurées, ne seront plus des recherches dimanche puisqu’il s’agit maintenant d’une enquête criminelle.

Rappelons que Martin Carpentier, 44 ans, est activement recherché depuis que son véhicule a été retrouvé mercredi dernier après une sortie de route. Samedi, ses deux filles, Romy et Norah, ont été retrouvées dans vie dans les bois de Saint-Apollinaire.