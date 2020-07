(Montréal) L’incident impliquant un tracteur de ferme survenu mercredi soir à Notre-Dame-de-Stanbridge, en Montérégie, affiche jeudi un bilan tragique.

Jean-Philippe Denoncourt

La Presse canadienne

Trois enfants âgés de moins de 5 ans ont perdu la vie et sept personnes ont été blessées, dont trois autres enfants qui souffrent de blessures graves, mais dont on ne craint plus pour la vie.

La Sûreté du Québec (SQ) ajoute que quatre adultes ont aussi été blessés et que deux d’entre eux reposent dans un état critique à l’hôpital. Les deux autres ne souffrent que de blessures mineures.

On ignore s’il y a des liens familiaux entre toutes ces personnes.

L’accident s’est produit peu avant 19 h sur le rang Sainte-Anne. Il semble que le tracteur de ferme qui circulait vers le nord transportait dans la pelle de l’avant du véhicule des morceaux de bois et dix personnes.

L’agente Anik Lamirande, de la Sûreté du Québec, raconte que pour une raison encore inconnue, toutes les personnes ont soudainement été éjectées de la pelle. La SQ ignore encore si l’incident a été provoqué par une collision entre le tracteur et un autre véhicule, s’il y a eu embardée ou si le déplacement du véhicule a été entravé par un objet sur la route.

Le conducteur du tracteur, un homme âgé dans la trentaine, a été mis en état d’arrestation ; l’abus d’alcool pourrait être en cause dans ce drame.

Il a été emmené à un poste de police pour subir un interrogatoire. La SQ s’attend à ce qu’il comparaisse au tribunal plus tard jeudi, au palais de justice de Granby, possiblement par vidéo.

La nature exacte des accusations qui devraient être portées contre cet homme n’était pas encore connue jeudi matin.

L’agente Lamirande signale qu’il est interdit pour des personnes de prendre place dans la pelle d’un tracteur en mouvement.

Notre-Dame-de-Stanbridge est une petite localité rurale située à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Saint-Jean-sur-Richelieu.