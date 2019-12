Le plaidoyer de culpabilité concerne seulement la division SNC-Lavalin Construction. Les procédures sont arrêtées contre le groupe SNC-Lavalin lui-même et la division SNC-Lavalin International.

À la suite d’une négociation avec la Couronne, une division de SNC-Lavalin a plaidé coupable à une accusation de fraude en lien avec les projets en Libye.

Vincent Larouche

La Presse

Un arrêt des procédures a été obtenu quant au chef de corruption d’agent public étranger.

La Couronne a suggéré une amende de 280 millions de dollars et une probation de trois ans incluant des mesures de contrôle pour éviter une récidive.

Environ 127 millions avaient été détournés chez SNC-Lavalin : une cinquantaine de millions ont été utilisés pour verser des pots-de-vin à Saadi Kadhafi, le fils du dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Le reste a été accaparé par Sami Bebawi et Riadh Ben Aïssa, deux anciens cadres supérieurs de l’entreprise qui ont saisi l’occasion de s’enrichir au passage.

La victime de la fraude était l’État libyen, qui payait un prix gonflé pour de grands travaux parce que SNC-Lavalin incluait le coût des pots-de-vin dans le prix des contrats.

SNC-Lavalin s’engage à ne jamais chercher à récupérer les coûteux équipements qu’elle a abandonnés sur le terrain à la chute du dictateur libyen et renonce à réclamer une somme de 17 millions d’euros qui était gelée par les autorités libyennes.

SNC-Lavalin a réalisé pour près de 2 milliards de projets en Libye entre 2001 et 2011, et réalise plus de 100 millions en profits nets après dépenses, selon la Couronne.

Plus de détails à venir.