«J'ai une belle vie», assure l’ex-maire Michael Applebaum

La Ville de Montréal réclame plus d’un quart de million de dollars à l’ex-maire Michael Applebaum pour ses allocations de départ et de transition reçues dans la foulée de sa démission et de sa condamnation pour corruption. Or, le maire déchu n’a pas à rembourser ces sommes, puisque la loi n’existait pas à l’époque, fait valoir la défense.