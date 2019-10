(Saint-Jérôme) C’est au tour de la Couronne de plaider au procès criminel d’Ugo Fredette et de convaincre le jury de le reconnaître coupable du meurtre au premier degré de son ex-conjointe Véronique Barbe et de celui d’Yvon Lacasse, qui a croisé par hasard son chemin ce jour-là.

Stéphanie Marin

La Presse canadienne

Le procureur Steve Baribeau livrera sa plaidoirie vendredi devant le jury de 12 personnes, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Le procès avait débuté fin septembre et la défense avait déclaré sa preuve close lundi matin.

La théorie de la Couronne est qu’Ugo Fredette n’acceptait pas la séparation avec Véronique Barbe et l’a tuée de 17 coups de couteau. Il a ensuite pris la fuite en emmenant avec lui un enfant de six ans. Me Baribeau fera ensuite valoir que l’accusé a tué Yvon Lacasse dans une halte routière de Lachute pour lui voler son véhicule et poursuivre sa fuite plus discrètement.

La Couronne a fait entendre au cours du procès une vingtaine de témoins pour soutenir sa thèse.

L’avocat de la défense, Me Louis-Alexandre Martin, a quant a lui plaidé jeudi matin.

Il n’a pas demandé au jury de blanchir l’accusé, mais plutôt de le reconnaître coupable d’homicides involontaires — et non de meurtres. Il a fait valoir que Fredette n’avait jamais eu l’intention de tuer qui que ce soit le 14 septembre 2017.