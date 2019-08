Le Service de police de la Ville de Montréal a demandé l’aide du public pour tenter de retrouver un homme de 27 ans porté disparu.

Janie Gosselin

La Presse

La famille de Cristian Mardari a dit craindre pour sa santé et sa sécurité.

L’homme a les cheveux et les yeux bruns. Il mesure 1,75 m et pèse 72,5 kg. Il parle français, anglais, espagnol, russe et roumain.

Il est porté disparu depuis le 18 août. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un chandail polo Ralph Lauren bleu et blanc, un jeans bleu pâle Polo et des chaussures de sport grises. Il se trouvait alors dans l’arrondissement de Notre-Dame-de-Grâce.

Il pourrait se trouver dans l’île de Montréal et pourrait se déplacer dans une Toyota Corolla bleue, de l’année 2005, portant la plaque W43 RHR.

Le SPVM a invité toute personne ayant de l’information sur sa disparition à communiquer de façon confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou à faire le 911.