Une collision fait un blessé grave à Gatineau

La Sûreté du Québec explique qu'un véhicule qui circulait en direction est a dévié de sa trajectoire puis traversé le terre-plein central, à la hauteur du boulevard de la Gappe, pour venir percuter un véhicule qui roulait dans le sens opposé.

« Au moins quatre personnes prenaient place à bord du second véhicule. Tous ces gens-là ont été conduits à l'hôpital et on craint présentement pour la vie d'un des occupants », précise Stéphane Tremblay, un porte-parole de la SQ.

Une seule personne se trouvait à bord du véhicule à l'origine de l'impact.

Les services d'urgence ont été appelés sur les lieux vers 17 h et l'autoroute 50 demeurait fermée à la circulation en direction ouest trois heures plus tard.

Une enquête a été ouverte pour tenter d'éclaircir les circonstances de ce drame.