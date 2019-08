Une femme de 44 ans portée disparue à Montréal

Mme Onningnak mesure 1,60 m (5 pi 3 po) et pèse 65 kg (145 lb). Elle a les yeux et les cheveux noirs et s'exprime en anglais.

Toute personne ayant de l'information pour la retrouver est invitée à communiquer avec le 911, un poste de quartier ou avec Info-Crime Montréal, de façon confidentielle, en ligne ou au 514 393-1133.