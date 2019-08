La Cour d'appel se penchera sur la demande de suspendre la Loi sur la laïcité

La Cour d'appel du Québec accepte d'entendre la cause d'un regroupement qui conteste la décision d'un juge de ne pas suspendre la Loi sur la laïcité de l'État.

La demande d'appel de l'enseignante Ichrak Nourel Hak, du Conseil national des musulmans du Canada et de l'Association canadienne des libertés civiles a été accueillie ce matin.

Le plus haut tribunal de la province se penchera donc sur l'affaire au cours des prochains mois. Aucune date d'audience n'a été fixée pour le moment, ont confirmé les deux parties à La Presse.

En première instance, le juge de la Cour supérieure Michel Yergeau avait refusé de suspendre l'application de la loi de façon préliminaire, le temps que les tribunaux jugent de sa constitutionnalité.

«Mettre en échec [la loi] au nom d'intérêts individuels, si noble soit l'intention derrière la démarche, demande d'être tranchée au mérite et non pas de façon préliminaire», soulignait le magistrat.

Le juge estimait qu'une loi adoptée démocratiquement est tenue pour l'avoir été dans l'intérêt public et pour le bien commun. Le procès qui suivra pourrait démontrer que la loi cause effectivement «des dommages sérieux ou irréparables» à certaines personnes, mais «seuls le procès et le temps» permettront d'en juger.

En attendant, il faut donc présumer à ce stade que les élus québécois ont agi dans l'intérêt public en prohibant à des fonctionnaires de porter des signes religieux, selon le juge Yergeau.

Dans sa demande d'appel, le regroupement plaidait que le juge de première instance avait eu tort de ne pas suspendre immédiatement l'application des articles de la loi qui interdisent aux fonctionnaires de porter des signes religieux ou de se voiler le visage.