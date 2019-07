Abitibi: poursuite des recherches d'un avion disparu

Des recherches se poursuivaient mercredi soir dans la région de Senneterre, en Abitibi-Témiscamingue, afin de retrouver un petit avion qui avait décollé lundi d'un aéroport du Wisconsin, aux États-Unis. Huit avions et hélicoptères sont mis à contribution.

L'Aviation royale canadienne a indiqué en soirée que deux avions de type CC-130H Hercules et un hélicoptère CH-146 Griffon participent désormais aux recherches.

Un avion muni d'une caméra infrarouge et d'un système de radar devrait également s'ajouter à la mission en soirée. L'appareil est un avion patrouilleur à long rayon d'action CP-140 Aurora provenant de la 14e Escadre Greenwood, en Nouvelle-Écosse.

Un hélicoptère de la Garde côtière canadienne et un autre de la Sûreté du Québec se sont aussi rejoints à l'équipe de recherche en après-midi, ont également fait savoir les Forces armées canadiennes.

Deux autres hélicoptères Griffon étaient déjà mis à contribution, tout comme deux autres petits avions de Sauvetage et recherche aériens du Québec.

Un quartier général de recherche est établi à l'aéroport de Val-d'Or afin de coordonner les recherches, a indiqué l'armée.

Selon le ministère de la Défense nationale, l'appareil Beechcraft Bonanza était parti d'Oshkosh, dans le Wisconsin, pour se rendre à Danbury, dans le Connecticut. Le pilote avait dû dévier de sa route vers le nord à cause des conditions météorologiques. Il était seul à bord.

Le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de Trenton a déclenché les recherches mardi.

Les équipages tentent de retrouver le monomoteur au nord de Senneterre, région où l'avion était encore sur les radars avant de disparaître, a-t-on précisé.

Le Beechcraft 35 Bonanza appartiendrait à une société établie à Wilmington, dans l'État du Delaware.

Le site web flightradar24, qui suit les déplacements des aéronefs, indique que l'avion a décollé lundi à 14 h 55, heure locale, de l'Aéroport régional Wittman situé à Oshkosh, au nord-ouest de Milwaukee.

Il a survolé vers le nord-est le lac Michigan et le lac Huron, est passé entre Malartic et Val-d'Or et a volé jusqu'au nord de Senneterre avant d'effectuer une boucle vers le nord-ouest.