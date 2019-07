Disparition du président de Savoura: la SQ suspend ses recherches aériennes

La Sûreté du Québec (SQ) ne déploiera pas d'hélicoptère dans le but d'essayer de retrouver l'entrepreneur Stéphane Roy, connu pour avoir créé la bannière Savoura, et son fils de 14 ans, disparus depuis le 10 juillet dernier dans les Hautes-Laurentides.

Le porte-parole de la SQ, Claude Doiron, a expliqué que le travail d'enquête par hélicoptère « a été fait, autant du côté des Forces armées canadiennes que de la Sûreté du Québec », et que ces recherches sont suspendues pour l'instant.

L'enquête se poursuit, précise-t-il toutefois, et il n'est pas exclu que d'autres recherches aériennes puissent être faites dans les prochains jours si les enquêteurs parviennent à déterminer un territoire plus précis où cibler les recherches.

« Nous, on n'a vraiment aucun indice en ce moment sur le terrain où orienter nos recherches, explique M. Doiron. Alors ce qu'on demande aux gens qui se déplacent en forêt, qui font des randonnées pédestres, on leur demande de garder l'oeil ouvert et de nous communiquer toute information qui pourrait nous aider à faire avancer notre enquête. »

Les Forces armées canadiennes ont annoncé samedi que'elles allaient mettre fin à leurs opérations de recherches aériennes visant à retrouver l'hélicoptère à bord duquel M. Roy et son fils Justin sont disparus.

« Il faut comprendre que c'est un effort de recherche extrêmement difficile parce qu'il n'y avait aucun plan de vol pour l'appareil R44, on n'a détecté aucun signal de balises de détresse, peu de données sont disponibles sur la zone de recherche, peu d'observations fiables ont été rapportées et la zone est très difficile d'accès », a expliqué ce week-end le major Christian Labbé, commandant de la force aérienne déployée à Mirabel.

Les recherches pour retrouver l'hélicoptère R44 piloté par le président-fondateur des Serres Sagami ont nécessité le survol de 20 000 kilomètres carrés de territoire densément boisé dans les Hautes-Laurentides.

Le territoire des fouilles s'est étendu du Lac-De la Bidière à Sainte-Sophie.