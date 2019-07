Double meurtre haineux: le meurtrier nie toujours ses crimes 27 ans plus tard

Depuis un an, Denis Paulet n'est plus derrière les barreaux pour les meurtres d'une mère arménienne et de sa fille de 2 ans. L'homme de 72 ans réside en maison de transition.

Louis-Samuel Perron

Le meurtrier d'une mère arménienne et de sa fille de 2 ans clame toujours son innocence 27 ans après ces meurtres haineux « fondamentalement racistes ». En raison de son faible risque de récidive, le septuagénaire Denis Paulet a récemment obtenu une prolongation de sa semi-liberté par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC).

Le meurtre sordide de Bercuhi Leylekoglu et de sa fille Taylin, le 26 mai 1992 à Brossard, avait choqué le public à l'époque. Les deux victimes avaient été ligotées et étranglées. Une croix gammée et le mot « Terminator » avaient été tracés par le meurtrier sur le mur de la chambre de la famille d'origine arménienne.

Denis Paulet

Ce crime raciste avait mystifié pendant des semaines les enquêteurs, qui croyaient avoir affaire à un groupuscule raciste. Ils ont finalement arrêté Denis Paulet et sa belle-mère Yvonne Allaire-Payette, des voisins des victimes. La femme avait fait le guet dans l'appartement pendant que son gendre assassinait la mère et la bambine. Ils s'étaient ensuite emparés de 4400 $ et avaient dessiné des croix gammées pour faire croire à l'implication d'un groupe raciste. Denis Paulet, alors âgé de 46 ans, manifestait une haine des immigrants. Il avait déjà dit à sa complice devoir un jour « passer aux actes pour aider la société à se débarrasser des immigrants ». En le condamnant à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans en juin 1993, le juge Réjean Paul avait qualifié le crime de Denis Paulet du « plus crapuleux » de sa carrière.

C'est ce dessin que le meurtrier Denis Paulet a tracé sur le mur de la chambre de Mme Bercuhi Leylekoglu.