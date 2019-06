Actions collectives: c'est payant, mais pour qui?

Louis-Samuel Perron

Vols de renseignements chez Desjardins, absence de gingembre dans le ginger ale, rupture de la digue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac : les actions collectives - couramment appelés recours collectifs - se multiplient au Québec et engorgent les tribunaux. L'émergence de cette « industrie » lucrative préoccupe le juge en chef de la Cour supérieure du Québec, qui suggère à Québec de légiférer pour imposer des limites aux honoraires des avocats.

Un « fardeau » pour le système judiciaire Un scandale éclate dans les médias : le président du Mouvement Desjardins dévoile le vol des renseignements personnels de 2,9 millions de membres. C'est la ruée vers la demande d'action collective. Premier arrivé, premier servi. Des millions de dollars sont en jeu pour les avocats. Malgré leurs énormes bienfaits, la popularité des actions collectives au Québec met sous pression notre système judiciaire, déjà plombé par des délais importants. « Ça me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources », soupire le juge en chef de la Cour supérieure du Québec, Jacques R. Fournier, en entrevue avec La Presse dans son vaste bureau au dernier étage du palais de justice de Montréal. Depuis 2015, près de 80 demandes d'autorisation sont déposées chaque année au Québec. Ces causes complexes durent des années et grugent les ressources judiciaires. Pas moins de 537 dossiers étaient actifs au Québec l'an dernier, selon le Fonds d'aide aux actions collectives. L'équivalent de 35 juges Le juge en chef calcule à voix haute. Ces actions prennent environ 20 jours d'audience. Traiter en moyenne 200 actions collectives nécessite donc l'équivalent du temps de « banc » de 35 juges par année, évalue-t-il. Or, il n'y a qu'environ 200 juges à la Cour supérieure du Québec pour traiter tous les dossiers civils et criminels. Depuis l'automne, une équipe spécialisée de 10 juges de la Cour supérieure se consacre uniquement à l'étape des autorisations et des clôtures d'actions collectives pour réduire ces délais. Une initiative appréciée par les acteurs du milieu interrogés par La Presse. Il y a un « engorgement rapide » des tribunaux depuis environ quatre ans, constate Me Sylvie Rodrigue, associée au cabinet Torys LLP, qui oeuvre depuis 26 ans en défense dans des dossiers d'action collective. L'avocate montre du doigt les critères devenus « excessivement libéraux » pour autoriser les actions collectives qui ont provoqué une chute du nombre de règlements avant le procès. « Plus la barre est basse, moins les défendeurs règlent », dit-elle. Le gouvernement québécois devrait modifier la loi pour simplifier les procédures afin de « traiter en urgence » ces causes, plaide Me Pierre-Claude Lafond, professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal.

« C'est déplorable que certaines actions prennent 10, 15, 20 ans avant qu'on connaisse leur issue. Et pendant tout ce temps, les citoyens ne touchent pas d'indemnité et des gens meurent. » - Me Pierre-Claude Lafond, professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal

Les 100 000 victimes des cigarettiers, par exemple, n'ont toujours pas été indemnisées après 21 ans de processus judiciaire. « Ça ne peut pas continuer, à moins que le législateur ne décide d'abolir l'étape de l'autorisation », affirme Me Sylvie Rodrigue. Une idée audacieuse déjà évoquée par la Cour d'appel du Québec en octobre 2016. L'étape de l'autorisation provoque un « engorgement difficilement supportable » des tribunaux et représente un « déploiement d'efforts sans proportion avec le résultat atteint », concluait la juge Marie-France Bich. Elle reprenait dans jugement l'expression péjorative « chasseurs d'ambulance » parfois accolée aux avocats spécialisés en actions collectives. Sans se prononcer sur la suggestion de la juge Bich, le juge en chef de la Cour supérieure déplore que l'action collective soit devenue un « fardeau » pour le système judiciaire et ne débouche parfois que sur de faibles indemnisations pour les membres du recours.

« Je crois beaucoup au recours collectif comme mode d'accès à la justice. Mais j'ai une certaine réticence avec des recours, [...] en termes de rendement pour le système judiciaire, où l'on sait pertinemment que le montant per capita va être tellement bas que personne ne va se donner le temps de le réclamer. » - Jacques R. Fournier, juge en chef de la Cour supérieure du Québec

« Alors là, ceux qui en profitent sont le Fonds d'aide [aux actions collectives], des organismes d'aide aux consommateurs et les bureaux d'avocats qui reçoivent de forts pourcentages », dénonce le juge en chef en entrevue. « C'est devenu un marché. Un marché lucratif. Les avocats ont compris que c'était une façon de faire de l'argent », tranche Me Pierre-Claude Lafond. L'expert en droit des actions collectives s'inquiète de l'émergence de nouveaux cabinets d'avocats inexpérimentés qui « tirent sur tout ce qui bouge » et qui sont « peut-être là pour s'enrichir ». Un « marché lucratif » Frais de remboursement anticipé d'un prêt hypothécaire, durée de vie limitée des produits Apple, publicité trompeuse du Canada Dry : Me Joey Zukran mène de front plus d'une vingtaine de dossiers d'action collective, même s'il est le seul avocat de son cabinet LPC Avocats. Il se défend de déposer des demandes d'autorisation d'action collective frivoles.

« J'ai plus de 20 actions collectives. Je n'ai aucun intérêt à prendre un dossier qui n'est pas bien fondé. Ça coûte cher à mener ! » - Me Joey Zukran, du cabinet LPC Avocats

Il défend bec et ongles sa demande d'autorisation d'action collective largement médiatisée visant le fabricant du soda Canada Dry pour son slogan « fait avec du vrai gingembre ». « Le dossier a été réglé aux États-Unis pour des dizaines de millions de dollars », explique-t-il. L'avocat, qui pratique depuis 2016, explique être motivé en partie par l'argent, mais surtout par les gains obtenus pour les consommateurs. « Les entreprises changent leurs pratiques. Ça donne une grande satisfaction. » L'action collective a « mauvaise presse » Des dizaines de dossiers s'entassent pêle-mêle sur le bureau de Me Bruce Johnston, associé au cabinet Trudel Johnston & Lespérance. Derrière sa chaise, une large carte topographique tirée d'un dossier est collée sur un cadre. L'avocat se consacre depuis des années à des causes médiatisées, comme l'action collective contre les cigarettiers et l'action inédite du groupe Les Courageuses contre Gilbert Rozon pour harcèlement et agression sexuelle. Son cabinet ne perd pas son temps avec des actions collectives qui ne peuvent être gagnées, assure-t-il. Ce « fantastique outil d'accès à la justice » a toutefois « mauvaise presse », observe-t-il. « Il y a souvent la perception que ce sont les avocats qui y trouvent leur compte », regrette Me Johnston. L'avocat d'expérience est préoccupé par les pratiques de certains confrères qui peuvent « nuire à la réputation du recours collectif ». Il cite le type de pratique axée sur le « règlement rapide » sans volonté de plaider le dossier en procès. « C'est clair que l'avocat est en conflit d'intérêts, parce qu'il peut être appelé à privilégier ses intérêts économiques par rapport aux intérêts des membres qu'il représente. Ça, c'est un problème pour nous », plaide-t-il. 2000 $ de l'heure Les avocats qui pilotent des dossiers d'action collective prennent le risque de ne pas être payés en cas d'échec, mais touchent le pactole en cas de règlement. Leurs honoraires s'élèvent parfois à des millions de dollars pour quelques centaines d'heures de travail, l'équivalent de 2000 $ de l'heure dans certains cas. Dans les dernières années, au Québec, les avocats ont obtenu en moyenne 27 % des sommes versées, selon une étude du Laboratoire sur les actions collectives de l'Université de Montréal. Certains décrochent toutefois de 30 à 33 %, la limite supérieure accordée par les tribunaux pour respecter le code de déontologie des avocats. Pour être entérinés par un juge, les honoraires doivent être considérés comme étant justes et raisonnables. Jusqu'à récemment, cette étape était pratiquement automatique. C'est pourquoi le refus de la juge Claudine Roy de verser des millions de dollars à un cabinet dans un dossier impliquant différentes banques, il y a deux ans, a eu l'effet d'une bombe dans le milieu judiciaire. « Les tribunaux doivent être vigilants pour éviter que l'action collective ne devienne qu'une source d'enrichissement pour les avocats en demande et une source de financement pour des organisations sans but lucratif », écrivait en 2017 la juge de la Cour supérieure qui siège maintenant à la Cour d'appel. Même refus, il y a six mois, dans le dossier de la légionellose à Québec. Le juge Clément Samson, de la Cour supérieure, a réduit presque de moitié les honoraires « déraisonnables » exigés par les avocats en demande pour remettre ces centaines de milliers de dollars aux victimes de la légionellose. Le juge déplorait dans sa décision l'absence de « barème » ou de « ligne directrice ». « Le législateur n'a pas outillé le juge placé dans une telle situation », soutenait-il. En entrevue, le juge en chef de la Cour supérieure, Jacques R. Fournier, suggère que le gouvernement pourrait « imposer des maximums ou des minimums » pour mettre fin aux abus. À moins de changements législatifs, les juges doivent « s'inscrire dans une lignée de précédents » et ne peuvent appliquer des changements sur un « coup de tête », explique-t-il. « S'ils veulent nous donner des outils législatifs à ce niveau-là, bien d'accord. Je pense aussi que des fois, c'est peut-être beaucoup pour l'effort qui a été mis [par les avocats] », soutient le juge en chef.

« Qu'on nous donne des outils pour mettre des balises. Mais je ne pense pas que c'est à nous de le faire. » - Jacques R. Fournier, juge en chef de la Cour supérieure du Québec

« Le juge est souvent mal outillé pour remettre en cause l'entente intervenue. Les juges ont eu un malaise généralisé par rapport à cet exercice », analyse la professeure de droit à l'Université de Montréal, Catherine Piché. Oui, les honoraires des avocats sont parfois faramineux, concède-t-elle. Mais ce système permet tout de même de compenser les membres dans une « large mesure », analyse la directrice du Laboratoire sur les actions collectives. Les honoraires des avocats ne sont pas exagérés, selon Me Jeff Orenstein, avocat au cabinet Groupe de droit des Consommateurs (Consumer Law Group). « Les grosses sociétés embauchent les meilleurs avocats des meilleures firmes. Si vous voulez compétitionner, vous devez avoir de bons avocats. Et pour ça, ils doivent être compensés suffisamment », soutient-il. Le système fonctionne bien, assure Me Josiane Fréchette, avocate chez Option consommateurs, un organisme sans but lucratif qui mène de front des actions collectives. « Ça ne marche pas à 100 %, mais ça donne de très bons résultats. Ça permet une accessibilité à la justice qui ne serait pas là autrement et d'avoir une certaine conscientisation auprès des commerçants », maintient-elle.

En chiffres 1306 : nombre de dossiers d'actions collectives déposés au Québec entre janvier 1993 et juillet 2017, contre 1459 en Ontario au cours de la même période

« L'action collective québécoise permet de compenser les gens. C'est positif. Est-ce parfait ? Non. C'est un instrument de justice collective imparfait, le groupe de victimes n'est pas compensé à 100 %. C'est une minorité des dossiers dans lesquels on réussit à compenser tout le monde. » - Me Catherine Piché, en entrevue

83 % des actions collectives se sont conclues par un règlement depuis 25 ans au Québec 61 % des actions collectives se règlent avant l'étape de l'autorisation 2 ans et 185 jours : Durée moyenne pour obtenir l'autorisation d'une action collective au Québec

« Les délais ont une importance, parce qu'ils ont le potentiel d'influencer les droits des parties. Plus le temps passe, plus la probabilité et le niveau de compensation diminuent. Les informations des membres ont un plus grand risque d'être perdues et les membres peuvent déménager ou mourir. » - Extrait de l'étude de la directrice du Laboratoire sur les actions collectives, Catherine Piché