Délit de fuite à Charlevoix: deux individus accusés

Une femme et un homme ont été accusés, lundi, relativement à un délit de fuite mortel survenu jeudi dernier dans la région de Charlevoix.

Un adolescent à vélo qui avait été happé dans la ville de Saint-Urbain a été grièvement blessé lors de l'accident et a succombé à ses blessures, lundi matin.

Plus tard dans la journée, la conductrice du véhicule et un homme ont été accusés dans cette affaire et ont comparu au palais de justice de La Malbaie.

Lison Asselin, âgée de 40 ans, est accusée de délit de fuite ayant causé la mort pour avoir omis de s'arrêter, sans motif raisonnable, après l'accident. Guillaume Dufour, âgé de 43 ans, a pour sa part été accusé d'entrave à la justice parce qu'il aurait « caché un élément matériel ».

La collision s'est produite sur la rue Saint-Édouard, qui traverse le centre de la petite localité de Saint-Urbain. Il s'agit aussi de la route 381 qui s'étend de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, jusqu'à Saguenay.