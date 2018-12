Accident à Mirabel: un mort et deux blessées graves

Sa passagère, également âgée de la vingtaine, ainsi que la conductrice de l'autre véhicule impliqué, qui est âgée de la trentaine, ont été grièvement blessées.

La Sûreté municipale de Mirabel affirme avoir été informée peu avant 5 h 20 que deux véhicules sont entrés en collision sur la route 158 entre le rang Saint-Rémi et le chemin Saint-Simon.

Des enquêteurs de la Sûreté du Québec ont été dépêchés sur place pour reconstituer l'accident et tenter d'en déterminer les causes et les circonstances.

La fatigue pourrait être en cause.