Un adolescent happé par un train à Montréal

L'événement est survenu vers 1 h 30 sur une voie ferrée de la gare Dorval, à l'angle de la rue Cardinal, près de l'aéroport Trudeau.

« Selon les informations recueillies par les enquêteurs, l'adolescent tentait de sauter sur un wagon en marche, mais il est tombé de celui-ci et a été frappé par un train qui roulait à très basse vitesse. Les conducteurs ont aussitôt immobilisé le train et aidé le jeune homme », raconte l'agent Raphaël Bergeron de la police de Montréal.

L'adolescent a été transporté à l'hôpital où il souffre d'un traumatisme «sérieux » à la tête.

Des employés ferroviaires ont été témoins de la scène.

Plus tôt dans la soirée, l'adolescent était accompagné par des amis et au moment de publier, les enquêteurs avaient l'intention de les rencontrer pour en savoir plus long sur les moments précédant le drame.

À première vue, l'alcool ne serait pas en cause selon la police, mais des analyses pourraient le confirmer ultérieurement.

